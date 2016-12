„Ne dorim un manager al oraşului, un lider care să facă, nu doar să promită“

Cătălin Anghel, președintele Partidului Noua Republică:

„Ne dorim un manager al orașului, un lider care să facă, nu doar să promită“

În urmă cu două luni, după o lungă perioadă de „chinurile facerii“, s-a născut, legal, Partidul Noua Republică. Pentru a afla caresunt proiectele acestei formațiuni la Constanța, dar și ce viziune are asupra problemelor urbei noastre, am stat de vorbă cu Cătălin Anghel, președintele Partidului Noua Republică, organizația Constanța.- Începând din luna ianuarie a acestui an s-a înființat, de drept, Partidul Noua Republică. Ce urmează de acum încolo și cum vedeți dezvoltarea partidului în județul Constanța?- Într-adevăr, după aproape un an de la „facerea” propriu-zisă, iată că Partidul Noua Republică are și un „certificat de naștere”, lucru care demonstrează că am fost uniți în gând și acțiune, și, până la urmă, în ciuda piedicilor care au venit de pretutindeni, ne-am înființat ca partid politic de dreapta.Din acest punct de vedere, pentru viitor, am rezervat, în primul rând, aducerea de noi membri, în special oameni tineri, fără experiență politică, dar cu dorința de a face treabă, de a ajuta la construcția unei noi structuri de dreapta, capabilă să câștige un procent reprezentativ la următoarele alegeri legislative.- Și în această iarnă, constăn-țenii s-au lovit de problema gigacaloriei, care este cea mai scumpă din România. Mai nou, a fost scumpită și retroactiv. Cum vedeți această situație?- Această problemă nu este una de actualitate, ea a fost discutată și paradiscutată în ultimii ani, și, de fiecare dată, politicienii Constanței, cei care au tot câștigat alegerile locale în ultimii zece ani, au promis în fiecare campanie electorală că vor rezolva aceste aspecte, dar, ca de fiecare dată, promisiunile au rămas uitate odată cu câștigarea unui nou mandat.Noua Republică Constanța își propune tocmai acest lucru, să lăsăm deoparte promisiunile electorale și să ne apucăm de treabă, să ne implicăm, să încercăm să facem și să schimbăm ceva! Motiv pentru care vrem să atragem alături de noi cât mai mulți membri din cât mai multe zone ale Constanței, oameni care știu unde sunt probleme și cu care, împreună, să găsim soluțiile optime în rezolvarea acestora.Și, ca să revin la întrebarea dum-neavoastră, nu cred că e vorba de asistații social în detrimentul celor care muncesc, aici este vorba mai degrabă de un management defec-tuos al pârghiilor legislative ale admi-nistrației orașului, un management abuziv și incompetent care de atâția ani nu reușește să ridice standardul de viață al cetățeanului acestui oraș, prin programe viabile îndreptate spre a ajuta în mod direct și real cetățeanul urbei, administrație care mai degrabă eliberează cu ochii închiși autorizații de construcție pentru „te miri ce bloc” înfipt în orice parc sau spațiu verde al Constanței, lăsând în întuneric locatarii blocului vecin.Despre asta vorbim acum, și despre asta tragem semnale de alarmă asupra tuturor instituțiilor abilitate, despre ceea ce se întâmplă acum în fapt, despre ceea ce s-ar putea face de fapt, și despre ceea ce ne dorim noi în realitate, adică un manager al orașului care să impună un management eficient în toate structurile administrației locale. Asta este problema noastră, un lider care să facă, nu doar să promită!- Primarul Radu Mazăre a promis în campania electorală că nu se va majora nicio taxă și impozit local. Dar a triplat taxa de habitat.- Despre taxa de habitat am vorbit și tot vorbit, face parte din acele taxe pe care noi le numim „abuzive”, nu pentru că nu sunt justificate teoretic, dar pentru că practic le plătim degeaba, pentru că nu există o corespondență reală între ce plătim noi, cetățenii și ce se face cu adevărat în oraș! E ca și cum plătești lună de lună apa caldă, mereu mai scumpă, dar la robinet nu curge decât apă rece, tot mai rece și mai puțină, la fel și aici. Cât despre promisiunile din campania electorală, mie-mi pare rău că oamenii nu învață niciodată nimic din trecut, pentru că, de fiecare dată, în orice campanie, aleșii urbei au promis, și-au promis, și-au promis...și și-au văzut de treabă bine mersi. Ei au rămas cu locurile călduțe, salariile mari, contractele aprovizionate din banii impozitați de la cetățenii orașului, vilele și mașinile lor luxoase, și, cetățeanul votant, constănțeanul nostru, a rămas de fiecare dată doar cu promisiunile din campanie și cu aceeași nemulțumire, nivel de trai, nesiguranța și mizeria prezentă peste tot în oraș.Personal, eu cred că s-a ajuns prea departe din acest punct de vedere, acum și-au dat seama și constănțenii împreună cu toții românii că astfel nu se mai poate, că trebuie făcut ceva, schimbat ceva, că avem nevoie de cineva care să se implice și să schimbe lucrurile, că numai cu vorbe pompoase și promisiuni fanteziste nu putem rezista, nu ne putem dezvolta. Trebuie să schimbăm actuala clasă politică, la nivel local și central, dar nu cu alți oameni din același spectru, nu cu unii hârșâiți în politică, schimbarea trebuie să vină din suflet, cu oameni dedicați, cu oameni noi, care simt și vor, nu care promit și nu fac nimic, despre asta este vorba, despre mai mult „a face” în loc de „a promite”, asta ne dorim noi, cei care credem și vrem „Noua Republică” !