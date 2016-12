"Ne dorim ca judeţul Constanţa să fie cu adevărat reprezentat în Parlamentul României"

Dorel Onaca, candidat PMP la Senatul României:

"Ne dorim ca județul Constanța să fie cu adevărat reprezentat în Parlamentul României"

Partidul Mișcarea Populară și-a propus să obțină un scor bun la alegerile parlamentare iar pentru Senat a mizat, la Constanța, pe un vechi politician, Dorel Onaca.„Am 51 de ani și sunt în slujba constănțenilor de când mă știu. Imediat după absolvirea Liceului de Marină Comercială din Constanța am fost îmbarcat pe nave maritime comerciale, iar doi ani mai târziu, după stagiul militar, am devenit scafandru autonom în cadrul IEFM Navrom Constanța. În 1989 am devenit șeful scafandrilor de luptă, activând în Insulele Las Palmas, iar din 1990 am condus Societatea de Scafandri și Salvamari Maritimi ONACVA. Mi-am început cariera politică în anul 1996, când am fost ales deputat, secretarul comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională. În perioada 2000- 2008 am fost senator, am fost președintele Delegației Permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră, am fost chestor al Senatului și președintele Comisiei Economice a Senatului României. În 2008 am ales să nu mai fac politică și am asistat de la distanță la toată bătaia de joc la care a fost supusă Constanța și județul Constanța de către așa-zișii politicieni ai ultimilor opt ani”, a spus Dorel Onaca.Printre altele, el a adăugat că, de-a lungul timpului, a participat la salvarea sutelor de nave și a mii de marinari aflați în pericol pe toate mările și oceanele lumii.„Am trecut prin situații greu de descris și de imaginat, dar am reușit să ajungem cu toții întregi, acasă. Am fost mereu în prima linie, niciun pericol nu m-a făcut să mă dau la o parte. Nici acum nu mă voi da la o parte când Constanța și județul Constanța trebuie reprezentate cu demnitate. Județul Constanța poate și trebuie să fie una dintre cele mai prospere zone din Europa pentru că aici sunt toate condițiile”, a mai adăugat candidatul PMP, pentru Senat, la Constanța, Dorel Onaca.În ceea ce privește viitorul program de guvernare, el a spus că PMP îl propune pentru funcția de prim-ministru al României pe fostul președinte Traian Băsescu.„România nu trebuie salvată. România este o țară sigură. Atât eu, cât și domnul președinte Traian Băsescu ne dorim ca județul nostru de suflet, Constanța, să fie cu adevărat reprezentat în Parlamentul României. Tocmai de aceea venim în fața dumneavoastră cu o echipă care știe și poate să vă facă viața mai bună. Am învățat foarte multe în ultimii ani în care am fost aproape de președintele Traian Băsescu, tot un constănțean de-al nostru. Chiar dacă am fost în cele mai primejdioase locuri de pe pământ, am învățat că bătăliile cele mai grele sunt cele politice. Ca șef al cabinetului președintelui României, am văzut și am înțeles multe din adâncurile politicii românești și nu numai, iar multe dintre supărările și nemulțumirile dumneavoastră sunt și ale mele”, a mai punctat Dorel Onaca.