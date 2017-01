"Ne aşteptăm la căderi masive de zăpadă"

Președintele CJC, semnal către primarii din județ:

"Ne așteptăm la căderi masive de zăpadă"

Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, trage un semnal de alarmă primăriilor din județ.Potrivit prognozelor, de săptămâna aceasta sunt așteptate, din nou, ninsori. Prin urmare, pre-ședintele Consiliului Județean Constanța a solicitat autorităților locale să ia măsuri de precauție. Astfel, șeful CJC a cerut primarilor să se asigure că populația are provizii de alimente și apă potabilă, precum și rezerve de carburant.„Am solicitat primarilor să asigure degajarea străzilor de zăpada existentă, astfel încât, dacă o să fie necesar, să putem acționa operativ cu utilajele de deszăpezire. În plus, am cerut autorităților locale să facă o evaluare a cazurilor medicale din fiecare localitate, astfel încât, dacă situația o va impune, în cursul zilei de luni să poată asigura inter-narea femeilor însărcinate în ultimul trimestru sau a bolnavilor cu afecțiuni cronice în cele mai apropiate unități medicale”, a declarat Marius Horia Țuțuianu.Nu în ultimul rând, președintele CJC roagă locuitorii județului Constanța ca, săptămâna aceas-ta, să evite deplasările.„În acest moment, nu știm cât de puternice vor fi fenomenele meteo, însă ne așteptăm la căderi masive de zăpadă, precum și la viscol. Rog populația să țină cont de avertizările noastre și să nu își pună inutil viața în pericol”, mai spune președintele Consiliului Județean Constanța.Potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, în județul Constanța, în perioada 16 - 17 ianuarie, sunt așteptate precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare noaptea, viscolind și spulberând zăpada.