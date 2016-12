Primarul Nicolae Matei:

"Năvodariul se află pe mâini bune!"

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a convocat, joi seară, consilierii locali în cadrul unei ședințe de îndată. Acțiunea a avut loc la sala de ședințe de la Casa Căsătoriilor, fiind prima ședință convocată de când edilul a părăsit Penitenciarul Poarta Albă.Încă de la început, edilul Nicolae Matei a ținut să mulțumească tuturor celor care au fost alături de el în perioada în care a fost arestat și a spus că acest lucru l-a umplut de satisfacție personală și i-a dat putere să lupte cu sistemul deoarece se consideră nevinovat.De asemenea, șeful administrației locale și-a amintit de o vorbă din popor, pe care a dorit s-o facă cunoscută celor prezenți în sală.„La mine, în Oltenia, este o baladă. Dă, Doamne, să mor diseară, la trei zile să înviu, iară, să văd cine mă iubește, să văd cine mă urăște. Era normal ca, după o perioadă de lipsă de la conducerea orașului, să ne întâlnim și să analizăm starea localității. Ca primar, am această obligație. Cu mare satisfacție am constatat că la Năvodari există echipă. Ați trecut peste resenti-mentele politice și ați fost uniți, să nu se cunoască lipsa primarului. În oricare alt oraș din țară, dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta, s-ar fi organizat alegeri. Am rămas profund emoționat că, pe ploaie, oamenii au ieșit în stradă, mai mulți decât au ieșit la Târgu Mureș. Am o mare satisfacție sufletească, din care mă hrănesc, să mergem mai departe. Sunt mulțumit că ne-am comportat ca o familie unită. Vă mulțumesc tuturor, indiferent de partidul din care faceți parte, angajaților Primăriei Năvodari care au fost timorați, intimidați din partea organelor de stat. Asta este țara în care trăim. Îmi este încă greu să-mi explic ceea ce s-a întâmplat”, a spus edilul Nicolae Matei.După discursul primarului, aleșii locali au început ședința. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotărâre, respectiv, însușirea raportului elaborat de primarul orașului Năvodari privind starea economică, socială și de mediu a orașului Năvodari, activitatea administrației publice locale până la zi, precum și obiectivele propuse pentru anul 2013.În cadrul întâlnirii, toți șefii de servicii au prezentat în fața primarului și a consilierilor locali un raport cu activitatea lor, la final primarul fiind mulțumit de modul în care s-au desfășurat lucrurile în lipsa lui.Cu toate acestea, acolo unde există probleme, ca, de exemplu, restanțe la plata căldurii deoarece oamenii nu au bani să plătească, Matei a spus că trebuie găsite soluții pentru a-i ajuta pe aceștia.„Năvodariul se află pe mâini bune. Vreau un raport care să fie afișat pe site-ul Primăriei Năvodari. Îmi doresc să fie un raport model, pentru toate orașele din România. Orașul Năvodari deține președinția Asociației Orașelor din România. Primăria Năvodari trebuie să fie un model pentru celelalte 217 orașe din România. Știu ce am de făcut și mai mult ca oricând voi măsura de trei ori, până să tai o singură dată. Acolo unde se vor impune schimbări, le voi face. Îmi doresc ca orașul Năvodari să meargă bine, să demonstrăm tuturor că suntem o echipă unită”, a mai spus Nicolae Matei.