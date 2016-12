Năvodariul s-a înfrăţit cu oraşul Krusevo, din Macedonia

Năvodariul s-a înfrățit cu orașul Krusevo, din Macedonia

Orașul Năvodari s-a înfrățit vineri cu localitatea Krusevo din Mace-donia, actul care consfințește această uniune fiind semnat de primarii celor două comunități locale.Într-un cadru festiv, cu multă șampanie, delegația orașului Krusevo, condusă de edilul Grigore Damcheski, a fost primită de primarul Nicolae Matei și consilierii locali. După schimburi reciproce de amabilități, cei doi edili au semnat actul care consfințește înfrățirea celor două orașe, la capătul a mai bine de doi ani de colaborare și vizite reciproce. Hotărârea de înfrățire a fost luată de Consiliul Local Năvodari în data de 24 februarie 2012, însă abia acum s-a reușit finalizarea protocolului.Primarul Nicolae Matei a declarat că acest protocol de înfrățire înseamnă, mai presus de orice, o nouă poartă spre schimburi culturale între cele două localități, urmând ca pe parcurs să se sudeze și relații comerciale și economice. „Krusevo, ca și Năvodariul, este un oraș turistic. Noi suntem la mare, ei la munte. Deci ne completăm reciproc. De aceea împărtășim valori și idealuri comune. În opinia mea, Krusevo este un al doilea frate pentru Năvodari, după Republica Moldova. Vreau să vă spun că relația dintre cele două localități este mult mai veche și a plecat practic de la înfrățirea școlii generale din Krusevo cu școala noastră generală Grigore Moisil, ambele fiind școli eco. În fiecare an, între cele două școli are loc un schimb de elevi. Copiii de la noi se duc în Krusevo unde sunt găzduiți de familiile elevilor de acolo și invers. Este un schimb cultural impresionant pentru acești copii, iar modelul l-am implementat și noi, cu succes, la nivelul celor două administrații locale”, a declarat Nicolae Matei.La fel de încântat de înfrățirea celor două orașe s-a declarat și primarul Grigore Damchescki, care a mărturisit că vede în Năvodari un model de oraș turistic. „Vrem să copiem modelul orașului Năvodari de a se transforma dintr-un oraș industrial într-unul turistic. Vă mărturisesc că am rămas fascinat de acest oraș, de domnul primar, de modul în care se face administrație locală aici”, a declarat edilul din Krusevo.La finalul evenimentului, după semnarea protocolului de înfrățire, primarul Nicolae Matei i-a acordat omologului său o plachetă a Asociației Orașelor din România, iar membrilor delegației insigne cu însemnele AOR. „Imediat cum îmi rezolv problemele judiciare, primul drum la Krusevo îl fac”, a mai adăugat, râzând, Nicolae Matei.