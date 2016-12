Năvodariul ar putea avea spital. Se lucrează de zor la clădire

Centrul de Afaceri Năvodari a prins contur, lucrările desfășurându-se în ritm alert. Investiția, realizată prin Programul Operațional Regional 2007-2013, are menirea stimulării și dezvoltării mediului de afaceri din oraș. Primarul Nicolae Matei a anunțat joi că și-ar dori ca, în viitor, această clădire să fie transformată într-un modern spital.Centrul de Afaceri se construiește pe terenul actualei Tabere de Copii, pe o suprafață de 16.440 mp și va cuprinde zone dedicate birourilor, cât și spații cu caracter socio-cultural, unde vor avea loc expoziții, spectacole, conferințe și alte manifestări și activități publice. Complexul va fi format din trei corpuri de clădiri, care vor cuprinde 38 de spații de birouri pentru firme, un amfiteatru, săli de expoziție, săli de conferință, toate echipate și utilate cu aparatură modernă. Suprafața construită este de 1.900 mp. Potrivit reprezentanților Primăriei Năvodari, această investiție oferă marilor firme posibilitatea să-și deschidă birouri de relații cu publicul, dar și sparții administrative într-o clădire cu un bun vad comercial, pe o arteră importantă, care leagă municipiul Constanța de Năvodari. De asemenea, prin realizarea proiectului se vor crea noi locuri de muncă. Astfel, minimum 154 de angajați vor ocupa locuri de muncă permanente în cadrul Centrului, iar alte 30 de locuri de muncă vor fi create în perioada implementării proiectului.Zona din fața Centrului se va amenaja ca o platformă pavată care să poată găzdui evenimente în aer liber și alte manifestări exterioare ce necesită mulțimi de oameni. De asemenea, aleea principală ce străbate complexul va fi dotată cu mobilier urban specific și spații de odihnă, întreaga zonă urmând să fie prevăzută cu sisteme moderne de iluminat public. Centrul va dispune și de o parcare cu peste 100 de locuri în partea vestică a clădirii. Valoarea întregului proiect este de 28,9 milioane de lei, din care 10,8 milioane repre-zintă valoare eligibilă nerambursabilă.Spital la NăvodariPrimarul Nicolae Matei are însă, și alte planuri cu această clădire. La finalul celor cinci ani de zile, în care administrația locală nu are voie să schimbe destinația construcției, edilul ar dori să facă aici un spital modern. „Centrul de Afaceri din Năvodari ar putea deveni după o perioadă de cinci ani, unitate medicală. Îmi doresc ca locuitorii orașului să poată beneficia de un spital, fără să mai fie nevoiți să facă drumuri la Constanța. Proiectul este finanțat cu 50% fonduri structu-rale, urmând ca după finalizarea construcției, Primăria Năvodari să poată obține importante sume de bani din chirii. După ce vor trece cei cinci ani, unitatea va putea fi transformată foarte ușor în spital și asta pentru că proiectul prevede spații largi și numeroase locuri de parcare. Totuși, ar rămâne problema finanțării salariilor medicilor și dotării unității. Până când Centrul de Afaceri va putea deveni spital, spațiile vor fi închiriate către diferite firme din Năvodari sau Con-stanța cu activitate în zonă”, a declarat primarul Nicolae Matei.