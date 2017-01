„Năvodariul a evoluat spectaculos. Şi este doar începutul…”

Interviu cu primarul Nicolae Matei

„Năvodariul a evoluat spectaculos. Și este doar începutul…”

- Năvodariul a devenit o destinație turistică tot mai căutată, deși acum câțiva ani aici era doar un oraș industrial… - Eram aproape obligat să găsesc o alternativă la dezvoltarea orașului Năvodari, care, din cel mai industrializat oraș din România ajunsese o localitate în care activitatea economică se restrânsese enorm. S-au închis aproape toate fabricile și întreprinderile din Năvodari și trebuia să găsesc o soluție pentru a reechilibra bugetul și locurile de muncă pentru oameni. Așa am venit cu această alternativă turistică, beneficiind și de amplasarea deosebită la malul mării.Când eram viceprimar, 60% din buget era reprezentat de venituri de la Petromidia, iar acum, procentul este de doar 7-8%. Restul banilor vine din turism, din zona aceea care acum șapte ani era o mlaștină, era o zonă în care agenții economici și investitorii din Mamaia veneau și aruncau molozul. Acum, acea zonă înființează adevărate cartiere rezidențiale și resorturi de lux. Amintesc doar de Phoenicia, Scoica Land, Tracom, care au transformat acele terenuri mlăștinoase și murdare în complexuri turistice de top, plătind totodată taxe și impozite locale importante.- În ultimii ani, în Năvodari, zona Mamaia Sat, s-au deschis resorturi și hoteluri de lux. Cum ați reușit să atrageți investitorii la Năvodari? - Mai întâi, ca primar, am impus un comportament administrativ exemplar. Nu am condiționat pe nimeni, cu nimic, ba mai mult decât atât, investitorii au găsit în Primărie un sprijin real. Însă, totodată, am dimensionat utilitățile publice (alimentare cu apă, canalizare, gaze, electricitate, străzi, locuri de parcare) anticipând ritmul și dimensiunile de dezvoltare ale orașului. Năvodariul este abia la începutul dezvoltării sale economice. Fiecare investitor va atrage după sine alte investiții, care va angrena noi locuri de muncă și taxe și impozite plătite. Însă, pentru a fi destinație atractivă, pe lângă condițiile de cazare, trebuie să asigurăm și evenimente de divertisment. De aceea, încercăm ca săptămânal să aducem tot feluri de eveniment la Năvodari. Că vorbim de Festivalul Delfinul de Aur, Zilele Orașului Năvodari, The Mission sau alte concerte, sunt evenimente care aduc la Năvodari zeci de mii de turiști, care se cazează și mănâncă aici. În prezent, la Năvodari sunt cazați jumătate din numărul turiștilor care se află în Mamaia. Iar numărul lor va crește de la an la an. Este doar un început.- Ce proiecte mai aveți pentru Năvodari și zona litorală? - Avem proiecte la care muncim de 3-4 ani. În curând vor demara lucrările de lărgire a drumului ce face legătura dintre Năvodari și Mamaia (12 milioane de euro), construirea zonei de promenadă de pe malul mării, cu lampadare și băncuțe, pe o distanță de 5,9km. De asemenea, a fost desemnat constructorul Centrului de Afaceri, se va construi o piață de pește, se va face un Aqualand. Sunt proiecte cu multe piedici birocratice, care necesită multă muncă și nervi tocați. Dar în cele din urmă apar și rezultate. Oricum, Năvodariul a evoluat spectaculos.