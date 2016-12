„Năstase va reintra în PSD atunci când legea o va permite“

1

sunt morti despre care nu trebuie sa vorbesti de bine.

Nastase nu este " un element cheie " ci un speraclu ordinar cu care a deschis usile jafului si coruptiei genaralizate . Hasotti , astazi sluga USL , a caracterizat cel mai bine persoana lui Nastase. Sa citam cateva din declaratiile lui Hasotti in Parlament : " Nastase si caracatita rosie pesedista sugruma treptat intreaga administratie , mosiile baronilor social - democrati se intind pe harta tarii , iar functionarii guvernamentali si intreg partidul strang de zor milioane de dolari , pentru ei si pentru PSD "...." Nastase si partidul sau de guvernamant au reusit performanta de a transforma coruptia in politica de stat ...." Instalarea guvernului Nastase a adus cu sine o imixtiune fara precedent a politicului in justitie "....." Si Mazare , pe vremea cand era jurnalist scria in ziarul Telegraf : " Adrian Nastase - patru case , s-a prezentat in fata comisiei ca sa dea socoteala...Initial,impreuna cu sotia a avut doua apartamente care au fost vandute si a cumparat un apartament cu 4 camere , pe care l-a schimbat cu o locuinta de 5 camere . A donat locuinta socrilor si a primit ca ministru de externe o locuinta cu 5 camere pe Aleea Trandafiriloe.Aici sufrageria are 90 de m.p. " ......." Infatuatul Nastase este privit ca lider al aripii reformiste a PDSR .....De unde atata liberalism pe capul lui nastase ? Stim ca este ginerele lui Angelo Niculescu.Prin anii ' 80 liberalul Nastase sustinea drepturile omului in viziunea comunista la Geneva cu doar cateva luni inaintea alungarii dictatorului . Dupa revolutie s-a plasat in fotoliul de ministru de externe. A contribuit la definitivarea rusinosului tratat de " amicitie " romano - sovietica , act de indiscutabila tradare a intereselor nationale ". O tempora , o mores .De ce n-ai ramas liberal Hasotti ? De ce n-ai ramas jurnalist Mazare ?