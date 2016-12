„N-am spus că revin în PDL. Mă voi ocupa să construiesc dreapta, dacă PDL nu mai poate”

Președintele Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că atunci când va reveni în viața politică după terminarea mandatului se va ocupa cu reconstrucția dreptei "dacă PDL nu mai poate". "Am spus că mă întorc în politică, dar n-am spus că la PDL. Văd că se vânzolește toată lumea în PDL, Udrea îmi ceda locul său, Blaga mă invita în biroul său permanent, dar n-am spus ca în PDL. Dacă mă voi întoarce în politică, mă voi preocupa să reconstruiesc dreapta, dacă PDL nu mai poate", a spus Băsescu.Șeful statului a apreciat că liderul PNL Crin Antonescu are șanse să câștige alegerile prezidențiale din 2014, "pentru că USL va rămâne", dar a susținut că și PDL are cel puțin doi posibili candidați care s-ar putea bate cu Antonescu, pentru că "îi sunt superiori intelectual și au experiență".