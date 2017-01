"N-am fost un preşedinte genial"

"N-am fost un președinte genial"

Președintele Băsescu a declarat că nu are nicio părere de rău că pleacă de la Cotroceni, întrucât are sentimentul că a făcut tot ce a putut pentru ca România să se modernizeze, chiar dacă nu a fost "un președinte genial", subliniind totodată că poate alte tactici decât confruntarea ar fi fost mai bune.Întrebat dacă pleacă de la Cotroceni cu un sentiment de părere de rău sau de eliberare, președintele Traian Băsescu a declarat că nu are "niciun fel de părere de rău"."Nu am de ce să am vreun regret, nu plec nici cu părere de rău, am sentimentul că atât cât am putut, că în mod cert n-am fost un președinte genial, dar atât cât am putut am făcut tot pentru a mișca lucrurile înainte, pentru ca România să avanseze, să se modernizeze. Poate aș fi putut face mai mult, poate alte tactici decât confruntarea ar fi fost mai bune, deși mi-am dat întotdeauna seama că orice s-ar fi putut discuta dacă pe masa de negociere se aducea și justiția. Și atunci am preferat această bătălie continuă în care am totuși satisfacția că cei care m-au suspendat de două ori pentru cauza justiției vorbesc astăzi ce spuneam eu în 2005", a precizat șeful statului, citat de Mediafax.