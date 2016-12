N-ai mai mişcat maşina de un an? Rămâi fără ea!

N-ai mai mișcat mașina de un an? Rămâi fără ea!

Constănțenii care și-au lăsat autovehiculele abandonate de mai bine de un an riscă să rămână fără ele, dacă nu le aduc în stadiu de funcționare, în termen de zece zile de la înștiințarea din partea Poliției Locale. În cadrul activităților specifice desfășurate de polițiștii locali din municipiul Constanța, de la începutul anului și până acum, au existat aproximativ 140 de sesizări și identificări de autoturisme abandonate pe domeniul public. Dintre acestea, 24 au fost ridicate deja, iar pentru alte 16 există dispoziție de ridicare și vor fi luate în maximum două săptămâni. Potrivit declarațiilor adjunctului Poliției Locale, Daniel Bratu, din cele 24 de cazuri, au fost aplicate sancțiuni doar pentru trei persoane, pentru restul de 21 neputând fi identificat proprietarul. Cum procedează primăria Procedura este următoarea: în urma verificărilor proprii sau a sesi-zărilor din partea cetățenilor, Corpul de Control al Primăriei se depla-sează la locul unde se află mașina, face o investigație și verifică starea acesteia. Pentru ca autovehiculul să fie declarat abandonat, trebuie să existe cel puțin doi martori care să certifice faptul că mașina stă acolo de mai bine de un an. De asemenea, potrivit prevederilor legale existente în acest sens, este declarat abandonat „vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut” și „vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului”. Inspectorul întocmește un proces verbal de constatare care conține date minime de identificare ale mașinii, precum numărul de înmatriculare, categoria, marca, culoarea și starea fizică. Acest proces este semnat de martori. După ce vehiculul este decla-rat abandonat, se încearcă identificarea proprietarului. Dacă acesta nu este de găsit în momentul în care echipajul de pe teren își face investi-gația, reprezentații Corpului de Control lipesc o somație pe mașină, prin care informează că, în termen de zece zile, proprietarul are obligația de a aduce mașina în stare de funcționare sau de a o ridica de pe domeniul public. La expirarea celor zece zile, agentul constatator comunică Brigăzii de Poliție Rutieră, printr-o adresă scrisă, caracteristicele autoturismelor identificate în teren, solicitând datele de identificare ale proprietarilor sau deținătorilor legali. În baza răspunsului, inspectorul îl atenționează pe proprietar, prin scrisoare recomandată, că, în termen de cinci zile de la primirea somației, trebuie să ridice vehiculul abandonat pe domeniul public. Dacă proprietarii nu respectă solicitările din somație, vehiculul trece de drept în proprietatea autorității publice locale. În baza unei dispoziții de ridicare emise de primarul Radu Mazăre, polițiști dispun mutarea autovehiculul pe strada Vârful cu Dor, unde administrația locală Constanța a închiriat un spațiu special pentru depozitarea mașinilor abandonate. Cât ai de plătit pentru a-ți recupera mașina Dispoziția se comunică de îndată proprietarului. Ea poate fi atacată în termen de cinci zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ. Dacă posesorul decide să nu facă prea mare tam-tam și dorește pur și simplu să își recupereze mașina, el trebuie să achite contravaloarea transportului mașinii, care se ri-dică la 467 de lei, și amenda contravențională de 1.000 de lei pentru refuzul de a respecta somațiile primăriei. Potrivit declarațiilor viceprimarului Gabriel Stan, problemele șoferilor proprietari de „rable” nu se încheie odată cu reintrarea în posesie a mașinii. În momentul în care posesorii autovehiculelor ponosite de vreme vin să și le ridice, sunt întrebați ce vor face mai departe cu ele.„Trebuie să spună ce vor face mai departe cu ele, dacă le duc la Remat sau dacă le repară, pentru că există riscul ca aceștia să le ia și să le pună la loc, iar în cazul acestea, le-am ridicat pe degeaba”, menționează Stan. De altfel, potrivit șefului Serviciului Supraveghere Trafic Rutier din cadrul Primăriei Constanța, Dan Baltag, deși nu există prevederi legale care să oblige proprietarul să ducă mașina la Remat, există sancțiuni în valoare de 400 de lei pentru nerespectarea prevederilor menționate la repunerea în posesie. „Practic trebuie să o țină în stare de funcționare, nu putem să le impunem ce să facă cu ea, dar trebuie să o mențină curată, în stare de funcționare și cu toate elementele constructive: roți, geamuri, etc. Dacă nu ține cont de aceste specificări, iar mașina este găsită în același stadiu, primește o nouă sancțiune în valoare de 400 de lei”, au declarat surse din cadrul Poliției Locale. Baltag declară că acest serviciu este foarte activ, toate sesizările venite în acest sens fiind verificate. „Atunci când avem echipaje libere, acestea se deplasează pe teren și încearcă să identifice mașinile abandonate. În ceea ce privește sesizările cetățenilor, toate sunt verificate. De regulă, rugăm constatatorii să își lase numărul de telefon, pentru a merge la sigur în momentul în care se face deplasarea pe teren”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dan Baltag.