Murfatlar, un oraş cu minusuri

Murfatlar, un oraș cu minusuri

Fiind convins că PD-L are cea mai bună soluție pentru Primăria Murfatlar, viceprimarul George Cojocaru, candidatul democrat - liberalilor la funcția de edil - șef, este și el adeptul schimbării în localitate. „Bineînțeles că sunt adeptul schimbării, altfel nu aș fi candidat. Dacă îmi doream să ajut pe cineva nu îmi cheltuiam energia și timpul”, ne-a declarat Cojocaru. Liderul PD-L Murfatlar care de patru ani s-a familiarizat cu administrația locală din postura de viceprimar recunoaște că sunt destule probleme în localitate. Sunt încă străzi la periferia orașului unde nu există canalizare, aproximativ 1500 de apartamente nu au nici apă caldă și nici căldură, iar în ciuda statutului de oraș, Murfatlarul nu are o casă de cultură. Din postura sa de candidat la primărie, Cojocaru susține că are soluții la toate problemele cu care se confruntă orașul Murfatlar pe care vrea să îl transforme într-unul modern.