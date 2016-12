Municipiul Medgidia, în sărbătoare. Cum şi unde se pot distra locuitorii

Municipiul Medgidia, în sărbătoare. Cum și unde se pot distra locuitorii

În perioada 1 - 7 septembrie, se desfășoară „Zilele Municipiului Medgidia”, acțiune care, anul acesta, are loc sub semnul artei, culturii, dar și al sportului.Astfel, pe parcursul acestor zile, vor avea loc evenimente dedicate culturii și diferite ramuri ale artei, cum ar fi cinematografia, muzica și dansul sau desen și pictură, precum și sporturi - de la sportul minții până la volei sau handbal.Potrivit organizatorilor, vor fi organizate lansări de carte și o premieră inedită pentru municipiul Medgidia, respectiv, instalarea unui cinematograf în aer liber, unde, timp de trei seri la rând, vor fi proiectate filme românești, dar și străine, pentru toate gusturile cinefililor. Drept urmare, toți cei care doresc să vadă un film în aer liber sunt așteptați la peluza stadionului „Iftimie Ilisei”, unde se va monta un ecran uriaș, precum și un sistem de sonorizare performant.Alte momente inedite vor fi marcate prin celebrarea dragostei și a respectului prin sărbătorirea cuplurilor la împlinirea a 50 de ani de căsnicie, sau demonstrația de caricaturi, pe care o va face un artist.De asemenea, și tinerii și copiii vor avea activități destinate lor, aceștia putând participa la un spectacol de animație cu baloane, desene pe față și personaje din desene animate. Totodată, va avea loc și teatru pentru cei mici.Pe de altă parte, în serile de week-end, Piațeta Decebal va fi animată de spectacolele oferite de artiștii locali, dar mai ales de trupa Compact, Lora și Maximilian.În altă ordine de idei, cu ocazia „Zilelor Municipiului Medgidia” și a celebrării a 158 de ani de atestare documentară a municipiului, Primăria Municipiului Medgidia a primit o delegație de peste Prut, din Căușeni, localitate cu care municipiul Medgidia este înfrățit.Delegația condusă de primarul orașului Căușeni, Grigorie Repesciuc, a sosit la Medgidia la acest ceas aniversar pentru a aduce un omagiu cetățenilor și autorităților locale cu ocazia aniversării atestării Medgidiei.„Mă bucur nespus că frații de peste Prut au dorit să fie alături de noi la aceste evenimente speciale care se vor desfășura pe tot parcursul săptămânii. I-am primit cu emoție și onoare și am apreciat încă o dată prietenia ce ne leagă, dincolo de graniță”, a spus primarul Marian Iordache.