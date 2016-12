Municipiul Medgidia este supravegheat video. Când se va întâmpla şi la Constanţa

3

primaria Ct

multi dintre noi deja am primit plicurile cu taxe si impozite pe 2014.... impreuna cu obisnuita scrisoare plina de laude si promisiuni aa primarului, in care , nu spune un cuvant, nimic , despre construirea unui nou CET pt locuitorii orasului ! evident, un proiect realizabil,dar in contradictie cu actiunile lui mazare de a tine milogii sub control...pai cum sa scape pleasca cu subventionarea calcurii doar pt o anumita patura , f mare de locuitori ? amintitii la vot, ca primarul se ocupa DE TOTI locuitorii orasului !