Municipiul Constanţa, desemnat „Oraş european al sportului“

Municipiul Constanța, desemnat „Oraș european al sportului“

Municipiul Constanța a obținut, în cadrul unei ceremonii la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, titlul de „Oraș european al sportului”.„Obținerea acestui titlu este rezultatul colaborării dintre autoritățile locale constănțene, europarlamentarul social-democrat Cătălin Ivan, care a promovat imaginea municipiului la nivel european, și deputatul PSD de Constanța Radu Babuș. Considerăm că sportul trebuie promovat la toate nivelurile, iar obținerea titlului de către Constanța va aduce câștiguri economice pentru comunitatea locală, pe lângă câștigul de imagine pe care îl merităm”, a spus, ieri, în cadrul ședinței Consiliului Local Constanța, Petrică Munteanu, director în Primăria Constanța.„Dacă promovăm sportul, promovăm un stil de viață sănătos, iar asta arată nevoia ca și domeniul sportului să ocupe un loc important pe agenda politicienilor. Obținerea de către Constanța a titlului de Oraș European al Sportului în 2014 va aduce importante câștiguri pentru comunitatea locală, care se vor simți atât din punct de vedere economic, cât și direct de către constănțeni. Sub umbrela acestui titlu, autoritățile pot organiza anul viitor foarte multe competiții sportive și pot aduce astfel valoare adăugată comunității. Mă bucur că am reușit să fac echipă cu cei de la Constanța și că am reușit să câștigăm acest titlu”, a spus europarlamentarul PSD, Cătălin Ivan.