Muftiul Iusuf Muurat s-a alăturat proiectului iniţiat de Gigi Chiru

10

pentru Daniel

Dragul meu Daniel, la ce te streseaza atat de tare parerea cuiva? Sunt de acord ca in genere sondajele sunt platite, poate cateodata si opinia publica. Dar ce nu realizezi tu aici e foarte simplu, noi astia din Constanta ne-am saturat foarte tare de o administratie batjocoritoare, de un primar cu care nu ai cum sa vorbesti ca de la om la om, nu stie decat sa ironizeze sau sa vorbeasca sarcastic. Daca ai avut vro tangenta cu specia respectiva ( a se intelege maimuta mazarista) atunci stii ca este o insecta infecta care nu respecta pe nimeni si nimic. In toate tangentele mele cu primaria, si cu domnul primar am iesit dorindu-mi sa ma fi nascut in alta tara. Si nu sunt singura. Iar daca vorbim de manipulare, atunci aberezi grav. nu manipulez, daca as manipula ar fi perfect, as lua si cursuri de hipnoza, totul sa scapam de mazare. Nu vreau sa crezi ca ma ataca parerea ta legat de actiuniile mele. Dar vroiam sa iti explic ceva ce probabil stiai deja. Iar in opinia ta este cumva ceva ilegal in ce am scris? ca daca este te rog sa faci reclamatie la politie. Daca nu poti sa te duci dracu...

Răspuns la: PT CATALINA

Adăugat de : Daniel, 29 mai 2012

Dupa cum cred ca sti deja draga Catalina si sondajele pot fi facute la comanda. NU EXISTA SONDAJ 100% real. Ce faci tu se numeste MANIPULARE...