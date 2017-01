Muftiatul Cultului Musulman din România reproşează: „Primăria Constanţa a greşit!“

După decizia Tribunalului Constanța,

Muftiatul Cultului Musulman din România reproșează: „Primăria Constanța a greșit!“

Tribunalul Constanța a emis miercuri, 15 iulie, o hotărâre prin care autorizațiile de construcție pentru imobilul ridicat în imediata apropiere a Geamiei Hunkiar, situată în centrul vechi al Constanței, sunt suspendate. Potrivit muftiului Muurat Iusuf și avocatului Dumitru Bădrăgan, deși decizia dată de instanță nu este definitivă și irevocabilă, ea este, totuși, executorie. Astfel, așa cum a declarat avocatul Bădrăgan, „autorizațiile de construcție sunt suspendate ca efect”, ceea ce, susține el, „presupune încetarea oricăror lucrări”. Reamintim că ceea ce contestă, de fapt, reprezentanții etnicilor mu-sulmani constănțeni este eliberarea autorizațiilor de construcție de către Primăria Constanța, fără, însă, a respecta recomandările Ministerului Culturii și Cultelor, care a specificat că distanța dintre monumentul de cult (n.r.- Geamia Hunkiar) și imobilul care se ridică, D+P+2E+M, trebuie să fie de trei metri. Această distanță nu a fost, însă, respectată nici de Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța, care a redus-o la 1,21 metri. Mai mult decât atât, se pare că, în realitate, distanța dintre zidul geamiei și construcția din curtea ei este de doar 1,02 metri. Acest aspect a făcut, de altfel, obiectul unei acțiuni în instanță, în care reclamanții sunt Muftiatul Cultului Musulman, respectiv Prefectura Constanța (care atacase în contencios administrativ, în decembrie 2008, autorizațiile emise de Primărie), iar pârâții, conform declarațiilor lui Bădrăgan, Primarul Municipiului Constanța, Consiliul Local Constanța, respectiv SC Cin-Cin, proprietarul clădirii din curtea Geamiei. „Primăria a greșit” „Am afirmat, în repetate rânduri, că am încredere în instanțele de judecată din România, iar acum ne-au dat dreptate. Primăria Constanța a greșit! Sperăm, însă, ca măcar de acum încolo să facă ce trebuie”, a declarat muftiul Muurat Iusuf. Totodată, el și-a exprimat dorința ca „acea clădire să dispară”, pentru că, în opinia sa, „distruge patrimoniul cultural”. În plus, muftiul a ținut să precizeze că face un apel și către primarul municipiului Constanța: „Fac un apel la primarul Mazăre și către organele abilitate, ca să nu se mai permită astfel de lucruri”, a fost, concret, declarația lui Muurat Iusuf. În aceeași ordine de idei, muftiul a explicat și că această problemă a fost ridicată inclusiv în contextul unei întâlniri la nivel înalt între ministrul turc de Externe și omologul său român, Cristian Diaconescu. Astfel, muftiul a declarat că „din partea statului turc există tot sprijinul pentru a rezolva această situație”. De asemenea, el a specificat și că toate costurile de repa-rație și reconsolidare a locașului de cult, care se ridică la 230.000 de euro, vor fi suportate de statul turc. Procesul merge mai departe, urmează recursul De cealaltă parte, administratorul Cin-Cin, Sorin Mocianu, a explicat, la rândul său, că „procesul nu s-a judecat încă pe fond, ceea ce înseamnă că autorizațiile au fost doar suspendate, ele nu au fost anulate”. „Avem termen pentru judecarea pe fond pe 22 septembrie. Cât despre această decizie a Tribunalului Constanța, mie nu mi s-a adus la cunoștință nimic, nu știu nimic. Dar, chiar și așa, sută la sută avocatul meu a declarat deja recurs”, a completat Mocianu. Menționăm și că administratorul Cin-Cin a atras atenția, la rândul său, în luna mai a acestui an, că are toate avizele necesare construcției. „Eu m-am conformat tuturor instituțiilor, am toate avizele, legea e interpretabilă. Am cumpărat acest teren cu destinația clară de construcție, conform PUZ-ului, aprobat în 2003, iar acum tot eu sunt hărțuit”, a declarat Sorin Mocianu pe 3 mai, ulterior conferinței de presă susținute de muftiu, alături de avocatul Bădrăgan și de deputatul Aledin Amet, conferință în care a Muurat Iusuf a anunțat că Muftiatul Cultului Musulman din România cere în instanță sistarea lucrărilor din curtea Geamiei Hunkiar. *** Monument istoric din grupa A, situat în zona sitului arheologic orașul antic Tomis, Geamia Hunkiar datează încă de la 1862 și este socotită drept cel mai vechi monument de cult din Constanța. Din cauza faptului că Ministerul Culturii și Cultelor și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național au recomandat, pentru construcția clădirii, distanțe dife-rite, în cursul anului trecut, dar și a avizelor emise de Primăria Constanța, locașul de cult al musulmanilor constănțeni riscă să se deterioreze considerabil.