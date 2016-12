„MRU să iasă mai des în campanie”

Prim-vicepreședintele PDL Cezar Preda a declarat, marți, că Mihai Răzvan Ungureanu ar trebui să iasă mai des în public în această campanie electorală, democrat-liberalul susținând că "România lui Ungureanu funcționa, iar România lui Ponta stă". Cezar Preda afirmă că "Partidul Democrat Liberal, fiind forța principală în această alianță, își face o campanie așezată în fiecare colegiu, cu structuri organizatorice foarte bune, are mesaje locale"."Pe de o parte, Partidul Democrat Liberal are acest dezavantaj că USL nu-și mai promovează nici local, măcar, proiectele și este un mesaj negativ cap coadă, în toată țara: ei au tăiat salariile, ei au impozitat pensiile, ei au făcut nu știu ce au făcut. Dar suntem în parametri funcționării, așa cum eram noi obișnuiți la Partidul Democrat Liberal în campanie electorală. Ceilalți aliați ai noștri, poate pe ici pe colo, nu am o evidență clară, sunt și ei în teritoriu cuplați om la om cu adversarii politici", a adaugat prim-vicepreședintele PDL pentru RFI.Preda observă că "la nivel național, însă, alianța se bazează foarte mult pe prestația co-președintelui Blaga și co-președintelui Răzvan Ungureanu".Întrebat dacă ar ajuta ca Mihai Răzvan Ungureanu să iasă mai des în public, Cezar Preda a răspuns: "Ne-ar ajuta mai mult, pentru că are dreptul să iasă. Aici nu dau eu un sfat, este o părere de-a mea personală. Cred că ar avea toate șansele să arate că România arăta altfel atunci, în afară de acele zbierete, că s-au dat bani la primari, văd că și Ponta a oprit toate investițiile, dă bani tot așa, aiurea, electorali. Deci, e o diferență mare între România lui Ungureanu și România lui Ponta. România lui Ungureanu funcționa, era în parametri, România lui Ponta stă".