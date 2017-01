Moţiunea împotriva Guvernului Boc a picat. Măsurile de austeritate vor fi aplicate

Moțiunea împotriva Guvernului Boc a picat. Măsurile de austeritate vor fi aplicate

Miercuri, 16 Iunie 2010.

Moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Boc a obținut un număr insuficient de voturi pentru a fi adoptată, astfel că Executivul rămâne în funcție și măsurile de austeritate vor intra în vigoare, notează HotNews.ro. Pentru moțiune au votat 228 de parlamentari, lipsind doar opt voturi pentru ca Guvernul Boc să fie demis. Imediat după anunțarea rezultatului, Victor Ponta, președintele PSD, a anunțat că partidul său va contesta pachetul de legi la Curtea Constituțională. 14 parlamentari din arcul puterii au votat în favoarea documentului, insuficient însă pentru ca moțiunea de cenzură „să treacă“. Ședința din plenul Parlamentului a început ieri la ora 10:29, cu aproape o jumătate de oră întârziere față de cât era programat inițial, iar dezbaterile asupra documentului au durat șase ore (timpul alocat parti-delor pentru dezbatere, plus dreptul la replică pentru mai mulți parlamentari). Au existat și parlamentari din arcul guvernamental care au votat în favoarea moțiunii de cenzură: de la PDL - Mircea Giurgiu, Teo Trandafir, Clement Negruț, Georgică Severin, Petru Filip, Viorel Badea, din partea UNPR - Tudor Ciuho-daru, Maria Barna, Ioan Muntean, Adrian Mocanu, de la independenți - Silviu Prigoană și Daniel Oajdea. Din grupul minorităților naționale (altele decât UDMR) a votat pentru moțiunea de cenzură Nicolae Mircovici. Senatorii UNPR s-au abținut de la vot, dar partidul a anunțat, ieri, excluderea din partid a acelor deputați care au votat moțiunea inițiată de PSD. Jignirile și momentele tensionate nu au lipsit din plenul Parlamentului. Emil Boc a acuzat opoziția de plagiat și li s-a adresat social-democraților cu „Nici nu știți pe ce lume sunteți!”, în timp ce Victor Ponta i-a spus premierului „Cred că sunteți, realmente, căzut în cap!”. Unii parlamentari au introdus în urnele de la moțiunea de cenzură gumă de mestecat, pastile și bani, informează Agerpres. Potrivit social-democratului Valeriu Zgonea, la numărătoarea voturilor au fost găsite în urne două gume de mestecat, un piramidon și un leu, dar și alte obiecte. Principalele prevederi ale pachetului de măsuri de austeritate În ceea ce privește măsurile de austeritate asupra cărora Executivul și-a asumat răspunderea, ele presupun: - Cuantumul brut al salariilor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută, se diminuează cu 25% în sectorul bugetar. - Cuantumul indemnizației de șomaj se diminuează cu 15%. - Cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată se diminuează cu 15%. - Cuantumul indemnizațiilor acordate pentru susținerea familiei în vederea creșterii copilului, începând cu drepturile lunii iunie 2010, se diminuează cu 15%. „Nu este un moment de bucurie“ „Respingerea moțiunii nu este un moment de bucurie pentru mine, ci unul de mare responsabilitate”, a declarat premierul Emil Boc, la câteva minute după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi. Premierul a afirmat că Executivul a fost nevoit să ia „o decizie nepopulară”, despre care a precizat însă că este singura prin care țara poate ieși din situația dificilă în care se află. „Sper ca măsurile luate să fie cât mai temporare”, a declarat premierul Boc. Întrebat dacă are în vedere remanierea Cabinetului său, Boc a cerut ziariștilor să-i „dea răgazul să continue activitatea guvernamentală pe care o are de îndeplinit”.