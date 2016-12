Moş Nicolae, cu sau fără nuieluşă, aşteptat şi de politicienii constănţeni

Moș Nicolae, cu sau fără nuielușă, așteptat și de politicienii constănțeni

Indiferent de vârstă, sărbătorile de iarnă le simțim toți la fel. Ele încep odată cu Moș Nicolae și se vor termina undeva după Sf. Ion. Fie că au fost sau nu cuminți, fie că au ascultat sau nu de… electorat, în cazul lor, politicienii îl așteaptă și ei pe Moș cu ghetuțele lustruite. Ce-și doresc?! Nu foarte multe, cel puțin cei cu care am luat legătura… La deputatul PNL George Dragomir, Moș Nicolae va veni de duminică și îi va aduce cel mai de preț dar: familia sa se va reuni și o va sărbători atât pe mama parlamentarului, care își sărbătorește onomastica, dar și împlinirea a 50 de ani de căsnicie a părinților săi. Un moment deosebit care, așa cum a menționat liberalul, îl va transforma măcar pentru câteva ore din nou în copilul de altădată… atunci când sărbătorile care debutau cu Moș Nicolae erau prilej de bucurie, când împreună cu ceilalți colegi de școală colindau în lung și în lat satul bunicilor, acolo unde a crescut, bucurându-se întotdeauna de Moș Crăciun și neavând ocazia să îl cunoască niciodată, spre bucuria lui, pe Moș Gerilă. Își amintește că a fost un copil liniștit, motiv pentru care Moșul a venit numai cu daruri la el în toți anii copilăriei, și nu i-a dat niciodată ocazia să îi pună în ghete și tradiționala nuielușă. Acum, când el însuși a împrumutat din obiceiurile Moșului și trebuie să pregătească sacul cu daruri, parlamentarul are totuși o dezamăgire… cei doi copii au crescut destul de mult încât să nu le mai poată intui tocmai bine gusturile pentru a vorbi el însuși cu Moșul despre cadourile pentru ei, astfel că, se mulțumește cu statutul de moș – finanțator, în timp ce atât băiatul, Radu, cât și fiica sa, Adriana, își procură singuri… darurile. Moș Nicolae vine cu un concert în memoria lui Adrian Păunescu Deputatul PSD Cristina Dumitrache nu se așteaptă ca Moș Nicolae să îi lase ceva în ghete anul acesta și asta nu pentru că nu ar fi fost cuminte, ci pentru simplul fapt că sărbătoarea o va prinde pe drumuri. În plus, tânăra social-democrată a declarat pentru „Cuget Liber” că și dacă ar fi acasă, s-ar speria să găsească ceva în ghete dimineața, numai pentru faptul că locuiește singură. Duminică, ea va pleca spre Roma, acolo unde seara, va avea loc un concert în memoria poetului Adrian Păunescu. Cât despre perioada copilăriei, Cristina Dumitrache nu-și amin-tește ca Moș Nicolae să-i fi lăsat vreodată vreo nuielușă în ghete. Și nu ca urmare a faptului că ar fi fost ea tocmai un copil cuminte, ci pentru că „părinții au fost destul de toleranți” cu un copil ca ea… „mai curios” și nicidecum neastâmpărat. Un „Moș“ Nicolae (Moga) trist… Deși senatorul PSD Nicolae Moga este el însuși sărbătorit, Moșul îl găsește trist pe parla-mentarul constănțean. Și asta pentru că „oamenii au sărăcit, țara merge în direcție greșită, vremea nu ține cu noi, eu m-am făcut politician și nu e de mine… și tot așa”. Pentru el nu așteaptă prea multe sau cel puțin nu îi place să vorbească despre asta. S-a rezumat la a ne spune doar că sărbătoarea este marcată cu sfințenie așa cum se cuvine în familia sa, adică nu vor lipsi darurile pentru cei dragi, dar recunoaște că din postura în care este nu poate trece cu vederea ce se întâmplă în jurul său. Este marcat de neajunsurile oamenilor, de problemele cu care se confruntă aceștia și de neputința sa de a-i ajuta mai mult. În ceea ce privește petrecerea zilei de luni, senatorul social - democrat are o dilemă: „ar trebui să plec dimineață spre București, la Parlament, dar, în același timp, luni dimineață vom inaugura liceul de la Deleni, o instituție modernă la concretizarea acestui proiect punând și eu umărul, deci cred că voi merge dimineață aici și voi pleca seara spre București”, ne-a declarat parlamentarul. Și cu toate că s-ar putea să nu se mai întâlnească luni cu colegii senatori, Nicolae Moga nu se va da în lături luni de la cinste. Aruncând o privire în copilărie, senatorul își amintește cu plăcere de sărbătoarea de Moș Nicolae. Nuielușa tradițională nu a ajuns niciodată în ghetele sale de copil, semn că, deși a fost „un copil năzdrăvan”, nu a creat probleme părinților. „Tatăl meu era un om simplu, dar a fost întotdeauna foarte atent când venea vorba de această sărbătoare. Dimineața și eu și fratele meu găseam mereu ceva în ghete și de multe ori făcea eforturi să fie întocmai ce ne doream. Țin minte că până am realizat ce este cu acest Moș Nicolae, stăteam serile la fereastră și tot așteptam să apară”, își amintește cu nostalgie senatorul, convins fiind că atunci, pe vremea când era copil, sărbătoarea avea un cu totul alt farmec decât acum. Banias, mesager al Moșului… Colegul de cameră al pesedistului, senatorul PDL Mircea Banias, știe sigur că, în calitate de tată, va fi mesagerul Moșului și anul acesta. Asta cu atât mai mult cu cât fiica sa de 15 ani păstrează tradiția încetă-țenită dinainte de a fi școlăriță, de a-i scrie moșului. Așadar, Moș Nicolae nu va da greș nici anul acesta la capitolul cadouri, el cunoscând foarte bine gusturile tinerei domnișoare Banias. În ceea ce îl privește, senatorul a declarat că își dorește liniște, alegeri în ianuarie care să încheie perioada de interimat la partid și care să îi permită ca împreună cu noua echipă să se apuce de treabă atât în organizație, dar și în Constanța. Aruncând un ochi și în copilăria celui care astăzi este senator și intenționează să candideze la funcția de primar al municipiului Constanța, am aflat că, deși Moșul nu i-a lăsat niciodată în ghete vestita nuielușă, au fost ani când a fost amenințat cu un astfel de… „cadou”, motiv pentru care dimineața de 6 decembrie îl prindea cu emoții mari să nu care cumva Moșul să se țină de cuvânt… Politicieni sau alegători, copii sau adulți, tot cu emoții vă urăm și noi să treceți dimineața de 6 decembrie. Și, chiar dacă știți că nu ați fost tocmai cuminți, de aveți inima grea că cei ce v-au trimis acolo nu sunt tocmai mulțumiți de domniile voastre, de trăim cu regretul de a fi votat un partid sau altul, Moșul e gata să ne ierte pe toți și alături de nuielușă ne va pune în ghete cu siguranță și un gând bun și speranța că, într-o bună zi, va fi… mai bine.