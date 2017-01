Monica Macovei: Nu văd motivele de milostenie în cazul lui Becali, are tot ce îi trebuie acasă

Ştire online publicată Vineri, 14 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Europarlamentarul PDL Monica Macovei spune că nu vede "motivele de milostenie" în cazul lui Gigi Becali, spunând despre acesta că "are tot ce îi trebuie acasă" și că faptul că face parte din lumea fotbalului sau "umblă cu Biblia în mână" nu înseamnă că trebuie să iasă mai devreme din închisoare, transmite Mediafax.ro.Întrebată vineri, într-o conferință de presă la sediul PDL Timiș, dacă Gigi Becali ar trebui grațiat, europarlamentarul democrat-liberal Monica Macovei a spus că nu sunt motive pentru acest lucru."Mai degrabă nu. Grațiezi de cineva care e în nevoie, un om în vârstă și bolnav, nu văd de ce să grațiezi un om care are tot ce îi trebuie acasă, a cărui privare de libertate nu afectează, care nu are o boală de care nu se poate trata în regimul penitenciar. Nu văd motivele de milostenie, că asta înseamnă grațierea individuală, un motiv de compasiune. Becali nu se află în această situație. Acum văd că se umblă la populisme, fotbalul ne interesează, ne place, eu nu gândesc în acești temeni, că dacă ești om de fotbal sau dacă umbli cu Biblia în mână ieși mai devreme din închisoare. Și eu cred în Dumnezeu, dar nu scot Biblia pe geam toată ziua”, a declarat Macovei.Aceasta a adăugat că și ea își dorește să fie mai bogată, însă nu face schimburi de terenuri cu statul.”Dacă faci un schimb de terenuri între o persoană privată și stat și terenul lui X valorează un leu și terenul statului valorează un milion de lei, vi se pare simplu? Cum e să faci un schimb cu statul în care îți bagi în buzunar un teren care valorează mai mult decât terenul tău, doar pentru că îl cunoști pe un ministru? Și eu vreau să fiu mai bogată, dar asta nu înseamnă că fac acum așa ceva”, a declarat Macovei.În 4 februarie, premierul Ponta anunța că ministrul Justiției a primit o cerere de grațiere a lui Gigi Becali, pe care analizează dacă o va trimite președintelui cu aviz pozitiv sau negativ. Primul-ministru spunea că, dacă ar fi ministru, ar propune acest lucru deoarece grațierile trebuie gândite în "beneficiul societății"."Există o cerere făcută la Ministerul Justiției, ministrul Justiției m-a informat și urmează să ia o decizie. Eu cred că....nu, nu pot să spun. Dacă aș fi ministrul Justiției, aș propune președintelui acest lucru, dar nu sunt, este o decizie care aparține ministrului Justiției", spunea Ponta, întrebat dacă este de acord cu grațierea lui Gigi Becali.El preciza că ministrul Justiției este cel care poate decide dacă înaintează o astfel de cerere președintelui țării cu aviz pozitiv sau negativ și că președintele este cel care grațiază.Marți, președintele Traian Băsescu a declarat, la B1Tv, că Ministerul Justiției, condus de "vărul premierului", Robert Cazanciuc, i-a trimis aviz negativ la cererea privind grațierea lui George Becali. "Am aviz negativ de la Ministerul Justiției, dat de vărul prin alianță al premierului. Iar el iese și spune că l-ar pune în libertate. Cum etichetați un astfel de om?", a spus Băsescu.Finanțatorul Stelei, Gigi Becali, are de executat o pedeapsă de trei ani și jumătate de închisoare, după ce a fost condamnat, în 20 mai 2013, la trei ani de închisoare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării și a primit ulterior un spor de șase luni, după alte două condamnări, în dosarul "Valiza" și în cel al sechestrării celor care i-au furat mașina.