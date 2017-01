Monica Macovei candidează la preşedinţia PDL

1

motiunea reformista

Dna Macovei nu ne-a spus ce vor face reformistii daca nu vor reusi sa castige motiunea lor.Presupunem ca vor pleca in formatia politica a lui MRU si vor fi urmati de numerosi membri de partid din PDL care s-au saturat de atatea scandaluri si lupte fratricide.Deasemenea putem presupune ca se va forma viitorul partid care in final va fi condus de Basescu si MRU.Cu presupunerile nu rezolvam mare lucru.Regretabil este faptul ca in prezent nu exista forte capabile sa asigure unitatea partidului si consolidarea lui.Cu atat mai mult daca va fi condus de fortele reprezentate de Blaga.Si la PDL,ca si La PNL si PSD nu exista forte capabile sa reformeze structura si fondul doctrinelor , programelor si statutelor. Toate partidele au devenit conservatoare.Cei ce conduc acum partidele demonstreaza ca le este frica de schimbare de reforma,deoarece actiuni si masuri pun in pericol stabilitatea si pozitiile oligarhiilor politice formate in decurs de 22 de ani.Mai degraba vom constata ca " elitele se rotesc" nu se schimba.Ceea ce este grav,Totusi merita incercat si vom avea parte de multe surprize din partea gruparii reformistilor.Sa speram ca vor fi surprize placute.