Monica Macovei a demisionat din PDL

Monica Macovei, care și-a anunțat candidatura independentă la Președinție, a declarat, ieri, că pleacă din PDL.„Multe decizii ale PDL au indus confuzie în PDL. Nu am înțeles de ce nu poate avea propriul candidat la prezidențiale”, a declarat Monica Macovei, în opinia căreia Klaus Iohannis nu a dovedit ca reprezintă dreapta, că apără staul de drept și vrea anticorupție.Ea a mai adăugat că nu se înscrie în niciun alt partid politic și că va candida independent pentru funcția de președinte al României fiind convinsă că „românii merită un președinte al lor”.„Demisionez din PDL, nu este un gest pripit. Am reflectat la această decizie, ce se întâmplă astăzi în PDL este greșit și din acest motiv am decis să demisionez”, a afirmat Monica Macovei.Ea a spus că PDL s-a trezit cu un candidat care nu este al PDL și nu a prezentat o viziune pentru România, nu știe unde să ducă România, nu a avut niciodată ca prioritate statul de drept și nu s-a pronunțat pentru susținerea luptei anticorupție.Monica Macovei a mai spus că mulți membri ai PDL au întrebat-o de ce li se impune un candidat care a fost împotriva PDL când se încălca statul de drept și a arătat că și ea și-a pus această întrebare și nu a găsit un răspuns.Monica Macovei a mai spus că dintre toți candidații ea este singura care poate menține relația României cu vestul, cu Statele Unite și cu NATO. „Un președinte independent prezintă garanția că România merge spre vest, că România rămâne în NATO și că modelele politice nu sunt în China și nici Rusia, cum încearcă Ponta să ne inducă. Dintre toți candidații eu sunt singura care poate menține relația România-Vest, cu Statele Unite, cel mai important stat din NATO. Am dovedit acest lucru. Sunt singura care a luptat împotriva corupției și pentru Statele Unite e important acest lucru”, a spus Monica Macovei.Ea a mai adăugat că nu are în spatele ei o mașinărie de partid și acest lucru o face deosebită de ceilalți candidați. În legătură cu strângerea semnăturilor pentru candidatura sa la Președinție, Macovei a spus că are încredere că va aduna numărul necesar: „Semnăturile se adună din toată țara, vin în fiecare zi loturi de semnături. Am încredere că vom aduna numărul de semnături necesare”.