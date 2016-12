Moment de bucurie în comuna Grădina. A fost inaugurat Centrul de Prevenire a Abandonului

Pe lângă primarul Gabriela Iacobici, angajații din administrația locală, consilierii locali, la acțiune au fost prezenți și reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului, alți invitați, dar și copiii și angajații care vor beneficia de serviciile oferite de acest centru.Evenimentul a debutat cu tăierea unei panglici și o sfeștanie organizată de preotul din comună. Ulterior, copiii prezenți au avut parte de mai multe surprize, printre care și tăierea tortului, moment așteptat cu nerăbdare de cei mici.„Ne-am bucurat foarte mult atunci când am fost anunțați că suntem eligibili pentru acest proiect, însă a urmat un drum de parcurs care nu a fost tocmai ușor. În cele din urmă, am obținut toate avizele necesare și am ajuns și la acest moment de inaugurare, care ne bucură foarte mult.De servicii vor beneficia 38 de copii din familii în care veniturile unui membru nu depășesc 500 de lei. Cei mici vor veni aici la ora 8.00, vor lua micul dejun, iar în perioada școlii, vor merge la cursuri, după care vor veni, din nou, să servească masa de prânz. Aici își vor face temele, iar la ora 16.00, iau o gustare și, după aceea, vor pleca acasă, în familiile lor, nu rămân peste noapte. Prin înființarea acestui centru, s-au creat 12 locuri de muncă, marea majoritate a personalului este din comuna noastră, avem psiholog, un asistent medical, trei bucătărese, două îngrijitoare, trei educatoare și un șofer, deoarece o mașină a primăriei va transporta copiii. Mai avem nevoie de un șef al centrului. Deocamdată, nu s-a prezentat nimeni la concurs, iar până atunci psihologul se va ocupa și de con-ducerea instituției. Consider că o să fie bine, totul o să de-curgă normal, iar copiii vor fi fericiți aici”, a spus primarul Gabriela Iacobici.Pe de altă parte, șefa administrației a adăugat că, potrivit legii, Centrul de Prevenire a Abandonului și a Separării Copilului de Familie trebuie să funcționeze cel puțin cinci ani. Ulterior, acesta s-ar putea transforma în after-school, pentru ca de servicii să beneficieze mai mulți copii, sau chiar azil de bătrâni.„Cheltuielile se vor face din bugetul local, însă, o să avem nevoie și de sponsori, deoarece întreținerea centrului cu toate costurile pentru copii, plata angajaților, curent electric, căldură și toate celelalte se ridică la 100.000 de euro pe an. Nu ne va fi ușor, însă sper că se vor găsi oameni de suflet care să ne ajute pentru ca cei mici, care provin din familii mai nevoiașe, care sunt crescuți de bunici sau doar de unul dintre părinți, să beneficieze de tot ce au nevoie”, a mai spus primarul Gabriela Iacobici.Șefa administrației din comuna Grădina a mai explicat că, în localitate, sunt părinți care au plecat peste hotare lăsându-i pe cei mici în grija rudelor, unele dintre ele mult prea în vârstă ca să mai aibă puterea de a se ocupa așa cum trebuie de copii.„Prin acest proiect, încercăm să ajutăm familiile care îi au în creștere. Vrem să sprijinim copiii pentru a nu abandona cursurile școlare. Tot aici, școlarii își vor putea face temele sub supravegherea dascălilor. În acest fel, sperăm să scadă riscul ca elevii care nu au părinții aproape să ajungă în centrele de plasament sau chiar să abandoneze cursurile școlare”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.