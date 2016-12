Moinescu spune că pleacă cu regret din PDL

„Am fost in acest partid de la infiintare. Prin acest partid si cu votul medgidienilor am fost parlamentar, ministru si primar al Medgidiei.Ca politician am avut succes, de cele mai multe ori. Am avut si nereusite. Dar nu am abandonat, am luat-o de la capat si am invins.Ca primar al Medgidiei am luptat cu caracatita care stapanea orasul.Am oprit furturile de combustibil si am trecut toate centralele pe gaz.Am retrocedat oamenilor casele si terenurile revendicate si am taiat tentaculele mafiei retrocedarilor conditionate. Am tras apa la Valea Dacilor impotriva tuturor piedicilor. Pentru ca nu am facut compromisuri cu ei, gunoaiele din politica si din justitie m-au amenintat, m-au haituit chiar m-au condamnat. Dar nu m-au infrant si nu m-au ingenunchiat.Dovada ca am invins in lupta cu ei sunt oamenii care au venit in PDL sa lucreze pentru orasul lor.Sunt multi, sunt tineri, sunt competenti, sunt curati. Eu ma retrag, ma retrag cu regret. Las locul acestor tineri sa se prezinte pe ei si proiectele lor nu sa ma apere pe mine. Sunt convins ca vor avea succes pentru ca sunt puternici, sunt uniti dar mai ales sunt pregatiti sa conduca Medgidia”, a precizat Moinescu printr-un comunicat de presă.