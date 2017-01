Moinescu acuză actuala administraţie locală din Medgidia de „minciună şi nelegiuire”

La un an de mandat al noului primar, opoziția atacă

Moinescu acuză actuala administrație locală din Medgidia de „minciună și nelegiuire”

Aleșii locali democrat-liberali au criticat dur, în cadrul unei conferințe de presă susținute ieri, activitatea actualei administrații locale din Medgidia, referindu-se aici atât la primarul liberal Marian Iordache, cât și la cei zece consilieri PNL pe care aceștia i-au numit „mașinăria de vot” a edilului-șef. La conferință au participat Dumitru Moinescu, fostul primar al Medgidiei și lider al Organizației Locale a PD-L, Camelia Pleșca și Mircea Talașman. Trei dintre cei patru consilieri PD-L din Consiliul Local Medgidia au discutat ieri pe marginea unui raport de activitate al edilului Medgidiei, un raport pe care ei l-au numit „Un bilanț rușinos la 1 an de mandat al primarului Marian Ior-dache”. Supranumindu-l „primarul care lucrează pentru sine și pentru clientela sa”, cei trei aleși locali democrat-liberali au susținut că, în opinia lor, actualul șef al administrației publice locale din Medgidia este „primarul potrivit la locul nepotrivit”, iar în acest sens ei s-au referit la modul în care se derulează ședințele de CL, la starea precară a drumurilor din localitate, la stoparea acordării de burse elevilor și studenților care înregistrează rezultate foarte bune, precum și la gradul scăzut de încasare a impozitelor și taxelor locale, toate acestea în timpul actualei administrații. Mai mult decât atât, cei trei pedeliști au reproșat primarului liberal „atitudinea de aroganță” pe care o are vizavi de oamenii cu probleme sociale. În plus, Camelia Pleșca, consilier local PD-L, a precizat: „Asistăm de un an la încercarea disperată a lui Iordache de a ascunde incompetența în ceea ce privește administrarea fondurilor pe care le are la dispoziție”, ea afirmând că „851 miliarde de lei vechi au rămas la dispoziția lui Marian Iordache, dar el pare că nu știe să-i folosească”. De asemenea, cei trei aleși locali au criticat și faptul că, în calitate de consilieri, nu au acces la lista de persoane ce urmează să rămână fără slujbe în urma deciziei administrației locale de a reduce organigrama Primăriei Medgidia cu 27 de posturi, ca urmare a incapacității de a mai susține, din punct de vedere financiar, plata salariilor pentru acești 27 de funcționari. Pe lângă acest aspect, ei s-au referit la „ipocrizia” lui Iordache în sensul în care, sunt de părere cei trei pedeliști, „Iordache invocă, pe de o parte, greaua moștenire” lăsată de fosta administrație și care constă în contractarea unor credite bancare, dar suplimentează, la rândul său, aceste credite. Plângere penală împotriva actualei administrații Împotriva actualei administrații a fost înaintată o plângere penală pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. Așa cum a declarat liderul pedeliștilor medgidieni, plângerea a fost înaintată Tribunalului Constanța în urmă cu mai mult de o lună și are ca obiect „efectuarea unor plăți ilegale din bugetul local”. Dealtfel, în contextul conferinței de presă de ieri, Moinescu nu s-a ferit să acuze actuala administrație de „minciună și nelegiuire”. Moinescu a făcut considerații și în ceea ce-l privește pe prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, Adina Florea. Astfel, pedelistul a specificat că așteaptă de la Florea să reacționeze „cu profesionalism la ilegalitatea lui Marian Iordache” și nu, susține el, „așa cum a acționat” atunci când, în campania pentru alegerile locale din 2008, s-a deschis un dosar penal împotriva lui Moinescu, adică „precum un om care are interese politice”. De cealaltă parte, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, Adina Florea, a explicat că „plângerea a fost trimisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, iar acest lucru a fost comunicat domnului Moinescu”. În ceea ce privește celelalte comentarii ale lui Moinescu, replica Adinei Florea a fost promptă: „Nu intru în polemică cu niciun politician. Eu dau doar informații de interes public. Domnul Moinescu e politician și are libertatea de a spune orice”. „Himerele domnului Moinescu“ În replică, actualul șef al administrației publice locale din Medgidia declară că „Moinescu face o confuzie între cererile de finanțare depuse la diverși finanțatori și bani, bani care n-au fost niciodată în contul Primăriei”. „Sunt doar himerele domnului Moinescu, niște iluzii, confundă lucrurile”, a adăugat primarul liberal al municipiului Medgidia. Cât privește reproșul adus de cei trei pedeliști referitor la suplimentarea creditelor bancare, penelistul a explicat că, în viziunea sa, „există o diferență între cele 404 miliarde lei contractate de fosta administrație și cele 22 contractate de actuala”. Totodată, edilul-șef al medgidienilor a admis faptul că nu a semnat raportul depus, la încheierea mandatului, de fostul primar Moi-nescu, dar a explicat că i s-a cerut o semnătură „cu jumătate de oră înainte de învestirea sa în funcția de primar”, „ori niciun om normal la cap nu face așa ceva, nu semnează așa, mai ales că acel raport avea doar trei pagini”, a conchis el.