Modificările la Statutul parlamentarului, adoptate de plenul reunit

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat marți modificările la Statutul parlamentarului prin care senatorii și deputații care se deplasează în interes de serviciu beneficiază de decontarea transportului.„Textul de lege (Statutul senatorilor și deputaților- n.r.) limita transportul la un singur drum cu avionul, cu mașina sau cu trenul de acasă și înapoi. Între timp a apărut o problemă, în sensul că sunt acțiuni, activități, care necesită deplasări, de exemplu Comisia Roșia Montană, comisii de anchetă, comisii speciale, care necesită deplasări în interes de serviciu. Prin prevederile Statutului aprobat în ianuarie nu puteam să le decontăm, de acum, cu aprobarea Biroului Permanent, Parlamentul decontează drumul respectivului parlamentar care se deplasează în interes de serviciu", a declarat marți pentru AGERPRES deputatul social-democrat Petru Vlase.Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a precizat, la finalul ședinței, că modificarea la Statut este obligatorie, pentru a clarifica o scăpare "care a fost a tuturor senatorilor și deputaților"."A fost o scăpare a tuturor senatorilor și deputaților în interpretarea decontării. Noi suntem controlați, ca orice instituție publică, de către Curtea de Conturi. Interpretarea se poate face că ai voie un singur drum dus și întors cu avionul doar din cirscumscripția electorală, nu așa cum noi am stabilit că ai voie un singur drum pe săptămână în cadrul sesiunilor parlamentare oriunde în România, pentru că mandatul tău este național. Și am clarificat această chestiune în text. Deci în rest nu se întâmplă nimic, toate celelalte obligații rămân cum am stabilit la început și cum am aprobat", a spus Valeriu Zgonea, citat de Agerpres.