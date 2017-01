Modernizarea Năvodariului continuă şi anul acesta

2

mamaia sat (catunul )

ca si in anii precedenti, primarul UITA ca este primar si pt acest sat !! platim taxe ENORME pt NIMIC ! nu exista in acest CATUN cea mai mica investitie ! este un camp plin de balarii , de gropi , fara lumina ( cel putin pe strada mea M 17 ), fara macar niste pietris pe ulite , fara apa , fara canalizare , fara NIMIC !ar trebui sa fim dotati cu ATV-uri , vin ploile , cum vom circula ?? atunci il astept pe primar(sau reprezentantii primariei ) sa vina-n CATUN , nu doar in preajma alegerilor ! in concluzie : D-LE PRIMAR CE FACETI CU MAMAIA SAT ? MAMAIA SAT SE INTINDE SI DUPA ASFALTUL CE SE VEDE DIN SOSEAUA PRINCIPALA !!