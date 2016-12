Moda candidaţilor impuşi de la Bucureşti a ajuns la Constanţa. Cu cine s-a trezit PNL Constanţa pe cap

2

O NOUA STEA PE FIRMANENT. . . .

A aparut din senin o stea liberala . Sau poate o cometa fara coada , cu plete . Ramane de vazut . Nu conteaza , important este ca are avere pe masura necesitatilor si moralei liberale . Stim de mult ca functiile se cumpara cu bani . Si domnitorii Tarilor Romanesti isi cumparau scaunele voievodale , obicei sanatos ramas pana in ziua de azi . In principiu nu avem nimic impotriva , si o vom vota daca ne invata si pe noi cum sa facem avere cu sau fara ajutorul politiei . Ne bucura faptul ca apare o noua clasa de politicieni , tineri , frumosi , bogati , cu relatii suspuse . Oricum , aparitia acestei stele de mare ( in sfarit am gasit termenul potrivit ) acvariul penelist din Constanta , plin de rechini si stiuci ca Hsaotti , Dragomir si Manea , s.a. se imbogateste . Exista totusi o problema . Apa din acvariu s-a mocirlit si fauna este in pericol . Cine limpezeste apa ? Poate dl Chitac , coleg si prieten cu Neptun . Puteam asemui organizatia liberala din Constanta cu grajdurile lui Augias care avea in ele 3000 de boi . Deoarece grajdul liberal tomitan are ceva mai putini nu va fi nevoie de Hercule si curatenia se va putea face , daca nu cu ajutorul votului cetatenilor , poate cu ajutorul firmei Polaris inainte ca aceasta sa ramana pe drumuri . Putem paria de pe acum ca daca dna Stea va ajunge in Parlament , va deveni imediat obiectul de studiu a DNA . Dar , poate ca nu va fi asa , si noua milionara liberala va dovedi ca doar cu astfel de parlamentari , nu se va mai fura ca pana acum . Cine poate sa stie ? Vom trai si vom vedea .