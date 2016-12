Mitroi vrea să îl dea jos pe Nicuşor Constantinescu de la şefia Consiliului Judeţean Constanţa

Mitroi vrea să îl dea jos pe Nicușor Constantinescu de la șefia Consiliului Județean Constanța

După ce, la finalul lunii noiembrie, primarul democrat-liberal din Valu lui Traian, Florin Mitroi, critica dur Consiliul Județean Constanța pentru că localitatea al cărei gospodar-șef este nu primise încă ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană, el a explicat, ieri, că locuitorii comunei au primit produsele, dar cu întârziere, abia ulterior alegerilor prezidențiale. În aceeași ordine de idei, Mitroi a menționat că situația a rămas neschimbată și în ceea ce privește refuzul CJC de a elibera avizul pentru Serviciul de evidență a populației pe care administrația locală intenționează să-l creeze în Valu lui Traian. Primarul pune atitudinea CJC și, de fapt, a președintelui său, pesedistul Nicușor Constantinescu, pe seama unei „antipatii pur personale” pe care acesta din urmă o resimte față de Mitroi. „La Nicușor nu e decât răutate. Altfel n-am cum să definesc ceea ce face acest individ. E o antipatie pur personală față de mine, dar din ce cauză n-aș putea spune. Poate pentru că nu am trecut înapoi la PSD. E, însă, dreptul fiecăruia de a face ce vrea, de a fi în orice partid. Problema e că Nicușor Constantinescu nu dă în mine, ci în locuitorii comunei”, a explicat primarul din Valu lui Traian. Din punctul său de vedere, atâta timp cât social-democratul va fi președinte al CJC, „nu va exista niciodată o relație de colaborare între instituția Consiliului Județean și primării”. În acest sens, Florin Mitroi a ținut să sublinieze faptul că e anormal ceea ce se întâmplă, anume această relație de subordonare dintre CJC și administrațiile publice locale din județ: „Relația trebuie să fie una de colaborare, indiferent de culoarea politică, nu una de subordonare”. El a atras, însă, atenția asupra unui aspect, anume acela că nu se „plânge”. „Eu nu mă plâng, dar ceea ce se întâmplă nu este firesc”. Pe fondul numeroaselor nemulțumiri pe care le are în relația cu CJC, precum și al tensiunilor dintre el și Nicușor Constantinescu, Florin Mitroi a declarat: „În următorii doi ani eu mă voi canaliza într-o luptă politică reală pentru ca acest om, Nicușor Constantinescu, să nu mai existe la conducerea Consiliului Județean. Mă voi implica în totalitate în acest proiect!”. Mai mult, primarul din Valu lui Traian a menționat: „Este posibil, este foarte posibil să candidez pentru șefia CJC. De ce nu? Dacă poți mai mult, atunci trebuie”. În opinia lui Mitroi, la conducerea Consiliului Județean Constanța e necesară o persoană care să se pună în slujba intereselor cetățenilor, indiferent de formațiunea politică din care provin primarii localităților. Nu în ultimul rând, primarul democrat-liberal a confirmat că „nu este exclus” să candideze și pentru conducerea Organizației Județene a PD-L Constanța. Mai exact, Florin Mitroi a afirmat: „Dacă membrii partidului, colegii mei, primarii, șefii filialelor locale și directorii deconcentratelor îmi vor cere asta, o s-o fac. Nu este exclus, este posibil să candidez, nu am dat înapoi niciodată”.