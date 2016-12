Mişcarea Populară va vota pentru instalarea Guvernului Cioloş

Mișcarea Populară va vota pentru instalarea Guvernului Cioloș

Președintele MP, Traian Băsescu, a declarat după întâlnirea cu Dacian Cioloș că parlamentarii Mișcării Populare vor vota în favoarea instalării noului Guvern, dar, prin prioritățile pe care le are, Mișcarea Populară va fi mai mult ca sigur un partid de opoziție la Guvernul susținut de liberali și UNPR.„În primul rând, l-am asigurat, așa cum am convenit cu conducerea Mișcării Populare, că cele opt voturi pe care le are Mișcarea Populară vor fi pentru susținerea instalării Guvernului”, a precizat Băsescu.El a adăugat că l-a atenționat pe premierul desemnat asupra priorităților formațiunii pe care o conduce și care ar putea să situeze Mișcarea Populară ca „partid de opoziție la Guvernul susținut de liberali și UNPR”.„Prioritățile noastre sunt legea sănătății, proiect care este depus de Mișcarea Populară în Parlament, legea pentru modificarea Legii electorale și să trecem la 100 de senatori și 200 de deputați, proiectul de lege prin care primarii să fie aleși din două tururi și nu dintr-un singur tur”, a amintit Băsescu.