"Mișcarea Populară propune înființarea la nivelul UE a unei agenții de analiză a informațiilor privind suspecții de terorism"

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mișcarea Populară va susține prin parlamentarii săi, dar și prin lideri de opinie crearea la nivelul Uniunii Europene a unei agenții de analiză care să colecteze informații privind traficul de persoane, de arme, de droguri sau suspecții de terorism și să alerteze în funcție de datele analizate un stat membru supus unui risc, cum ar fi cel legat de producerea unor atentate, a anunțat azi președintele MP, Traian Băsescu, într-o conferință de presă, scrie Agerpres.El a susținut că propunerea de înființare a unei astfel de agenții este credibilă și nu încalcă Tratatele UE."Considerăm că Uniunea Europeană are nevoie de o agenție de analiză. Vom susține public, dar și în discuțiile politice, cei opt parlamentari ai noștri vor face acest lucru, plus domnul Diaconescu (Cristian Diaconescu — n.r.), și în discuții cu ambasadele și în discuții cu politicienii din Parlament. Am văzut propuneri trăsnite de la unii miniștri din state ale UE să creăm o agenție de tip FBI la nivel european pentru lupta împotriva terorismului. Acești oameni nu au simțul realității. Niciun stat nu-și va preda suveranitatea informativă. (...) Soluția corectă este să creăm o agenție de analiză în care, să spunem, 500 de analiști recrutați din toate serviciile de informații din statele membre ale UE analizează frânturi de informații transmise de statele membre. (...) Ceea ce eu propun este o structură de analiză la nivel european în care toate statele să pună patru categorii de informații, toate constituind riscuri asimetrice, informații legate de traficul de persoane, de traficul de droguri, de traficul de armament și informații legate de persoane suspecte de terorism", a explicat Băsescu, la finalul ședinței Consiliului Executiv Național al MP.