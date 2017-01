Mişcarea Populară, în chinurile facerii: "Este nevoie de gruparea dreptei"

1

miscarea populara

Fiind vorba de o "miscare populara" ar trebui sa se admita in componenta sa orice partid constituit legal care doreste ca USL sa nu castige alegerile sau sa ajunga la putere prin alte manevre.Oricum,in Romania nu exista diferente intre "dreapta" si "stanga",notiuni menite sa fie inscrise doar pe firmele partidelor si deloc demonstrate in practica.Toate partidele ajunse la guvernare au facut politica amestecata.Oameni valorosi exista in toate partidele romanesti.Problema este daca acestia vor avea sansa sa fie inscrisi pe liste si nu oportunistii si incompetentii.