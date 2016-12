Mişcarea Populară Constanţa vrea concurs pentru alegerea rectorilor universităţilor

1

Afara politicul din invatamant!

Miscarea chipurile populara,mai degraba secta ,,Martorii lui Base'' ar trebui sa se abtina de la a se baga cu cizmoaiele in mediul universitar. Si asa fac suficient de mult rau peste tot ,in alte zone. Profesorii pe de alta parte,ar trebui sa se scuture de politruci,sa-i tina afara, la poarta! Asa de mult bine au facut nesimtitii si nescolitii de politicieni invatamantului si societatii in general,ca numai de indicatiile lor demente mai lipseste sa se tina seama!