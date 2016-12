Miron Mitrea, Cristian Diaconescu şi Mircea Geoană, în cărţi pentru şefia PSD

Miron Mitrea, Cristian Diaconescu și Mircea Geoană, în cărți pentru șefia PSD

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Luptele interne din interiorul PSD devin din ce în ce mai accentuate. Astfel, în așteptarea Consiliului Național al partidului, eveniment în cadrul căruia va fi stabilită data Congresului PSD, tot mai multe voci se reactivează pe fondul competiției pentru fotoliul de lider al formațiunii politice. Miron Mitrea spune că Adrian Severin, Cristian Diaconescu, Marian Sârbu și Ioan Mircea Pașcu sunt social-democrații pe care și i-ar dori în echipa sa, în cazul în care va intra în cursa pentru șefia PSD și o va câștiga. Miron Mitrea a declarat, de mai multe ori, în ultima perioadă, că îl susține pe Cristian Diaconescu la conducerea PSD, însă va candida el însuși, dacă fostul ministru de Externe va renunța. „Nu cred neapărat că o să câștig, cred că am o șansă corectă dacă intru în luptă, pentru că atunci când am candidat pentru funcția de secretar general al PSD am făcut anumite greșeli pe care mi le recunosc și astăzi”, a afirmat Miron Mitrea, la Realitatea Tv, potrivit NewsIn. Potrivit HotNews, Miron Mitrea mai spune că oricare ar fi echipa ce va ajunge la conducerea PSD, obiectivul social-democraților va fi acela ca, cel târziu până în 2012, să ajungă la putere. Mitrea susține totodată că regula ca președintele partidului să candideze și la alegerile prezidențiale trebuie schimbată în PSD. El a adăugat că PSD trebuia să îl retragă anul trecut din cursa prezidențială pe Mircea Geoană, când sondajele arătau că liderul PSD era cotat zece procente mai jos decât partidul. Pe de altă parte, liderul PSD Mircea Geoană a avut vineri, la Slatina, o întâlnire cu șefii de organizații din Oltenia, precum cele din Olt, Dolj, Gorj Vâlcea, Mehedinți, pentru a-și negocia sprijinul la congres, unde va candida pentru un nou mandat, susțin surse din PSD. Sursele citate au precizat că întâlnirea a fost organizată de președintele PSD Olt, Ioan Toma, unul din susținătorii lui Geoană. Liderul PSD le-ar fi spus participanților la discuție că revenirea lui Adrian Năstase ca șef al PSD, va întoarce PSD în timp, iar alte candidaturi, precum cea a lui Miron Mitrea, pun partidul în fața pericolului de a fi predat în fața lui Traian Băsescu. Potrivit unor lideri din jurul lui Mircea Geoană, șefii respectivi de filială i-ar fi spus că îl vor sprijini pentru un alt mandat, însă alți reprezentanți din partid, din tabăra care îl contestă pe actualul șef al PSD, spun că susținerea acestuia se clatină, inclusiv în Oltenia, unde are cei mai puter-nici susținători. „Ce puteau să-i zică? Că nu-l mai susțin? O să se vadă la congres cât de mult îl vor susține”, a comentat ironic un pesedist. Sursele citate au mai precizat că Geoană va avea și în perioa-da următoare întâlniri cu organizațiile din anumite regiuni. Nu în ultimul rând, vicepreședintele PSD Cristian Diaconescu a declarat că va spune la momentul oportun dacă va candida sau nu la șefia partidului la viitorul congres, relateaza NewsIn. Întrebat sâmbătă, la Cluj-Napoca, dacă se va înscrie în cursa pentru șefia partidului, Diaconescu a spus doar: „voi răspunde la momentul oportun”. Consiliul Național al PSD se va reuni în perioada 7-12 februarie, urmând să decidă inclusiv data Congresului partidului, a anunțat, liderul social-democrat Mircea Geoană.