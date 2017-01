Miron Cozma vrea să candideze la Preşedinţie

Miron Cozma vrea să candideze la Președinție

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Miron Cozma a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate Realitatea TV, că intenționează să candideze la președinția României după ce îi va expira interdicția dată de instanță potrivit căreia nu poate fi ales, pe o perioadă de șapte ani, în funcții de stat și sindicale. „Da, am intenția de a candida la președinție după ce expiră termenul interdicțiilor impuse de instanță”, a afirmat Cozma. El a precizat însă că vizitele pe care le-a făcut în Valea Jiului nu au avut un caracter electoral, ci umanitar. „Gestul pe care l-am făcut nu e un gest politic. Eu nu am un partid”, a spus Cozma, adăugând că are însă intenția de a-și înființa o formațiune politică, însă „toate la timpul lor”.