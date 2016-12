Mircea Geoană dezminte zvonurile că ar candida la preşedinţia Consiliului Judeţean Dolj

Mircea Geoană dezminte zvonurile că ar candida la președinția Consiliului Județean Dolj

Senatorul independent independent Mircea Geoană susține că nu intenționează să candideze la președinția Consiliului Județean Dolj și reafirmă că nu va susține candidatul PDL pentru această funcție.Într-un comunicat de presă remis, miercuri, AGERPRES, Mircea Geoană a infirmat zvonurile apărute în ultimul timp în Craiova, precum și unele informații din presa locală potrivit cărora ar intenționa să candideze la președinția Consiliului Județean Dolj fie din partea Mișcării România Noastră, fie din partea Partidului Democrat Liberal.„În legătură cu zvonurile care au apărut în ultimele zile, aș vrea să precizez foarte clar că nu intenționez să candidez la președinția Consiliului Județean Dolj la alegerile locale din acest an din partea niciunui partid politic. Orice speculație legată de o posibilă candidatură a mea sau de o afiliere cu un anumit partid politic nu își are rostul, pentru simplul motiv că nu este reală. De asemenea, doresc să reafirm faptul că nu voi susține candidatul PDL la președinția Consiliului Județean Dolj", afirmă Geoană în comunicat.Senatorul independent mai susține că va rămâne un om dedicat comunității doljene, cu precădere celor din colegiul Dăbuleni-Segarcea. "În același timp, rămân un om dedicat comunității doljene și știu că am o importantă datorie de a-i reprezenta și de a le fi alături oamenilor acestor locuri, cu precădere celor care fac parte din colegiul meu senatorial Dăbuleni-Segarcea", spune Geoană.