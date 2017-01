Potrivit HotNews,

Mircea Geoană a fost intermediar între penalii din dosarul Voicu

Ştire online publicată Marţi, 30 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Senatului, Mircea Geoană, a intermediat în 2006 o întâlnire între vicepreședintele PSD Dolj, Maria Schutz, pe atunci cercetată penal, și senatorul PSD Cătălin Voicu, pe numele căruia procurorii DNA au trimis, vineri, o cerere de arestare la Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță HotNews.ro. Potrivit unor surse de la Curtea Supremă, informația rezultă chiar din cererea de arestare trimisă la ÎCCJ în cazul Voicu, fiind vorba de interceptări mai vechi din dosarul Mariei Schutz, notează HotNews.ro. Potrivit cererii de arestare trimise la Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2006 ar fi avut loc un schimb de SMS-uri între liderul PSD de atunci, Mircea Geoană, și vicepreședinta PSD Dolj, Maria Schutz. Aceasta se plângea că e cercetată penal alături de alți pesediști, iar Geoană îi răspundea, chemând-o la București. Ulterior, între cei doi are loc și o discuție telefonică, în care Mircea Geoană îi spune să vorbească cu senatorul Cătălin Voicu, îi dă numărul de telefon sugerând că senatorul PSD îi va rezolva problema. Informațiile rezultă din stenograma unor înregistrări atașate dosarului Schutz, trimisă în judecată în decembrie 2007 sub acuzația de înșelăciune de serviciul teritorial al DNA din Oradea, mai precizează HotNews.ro. Potrivit informațiilor din „România Liberă”, Maria (Lili) Schutz este consilier județean PSD și vicepreședintele PSD Dolj. Shutz are un dosar penal la Tribunalul Bihor, suspendat pe 9 aprilie 2008. Motivul suspendării judecării era trimiterea dosarului la Curtea Constituțională pentru soluționarea unei excepții. Conform aceleiași publicații, în acest dosar s-a reușit o performanță egalată poate doar de cauzele penale ale lui Adrian Năstase de la Înalta Curte de Casație și Justiție: în aproape doi ani și jumătate nu s-a reușit începerea judecării dosarului penal. Senatul a avizat săptămâna trecută ridicarea imunității senatorului PSD, iar procurorii DNA au trimis, vineri, cererea de arestare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Voicu este acuzat de trafic de influență, în dosar fiind cercetați și doi judecători de la ÎCCJ, Cristian Jipa și Florin Costiniu. Cererea de arestare va fi judecată astăzi, 30 martie, de judecătoarea Despina Mihai, caracterizată ca fiind mult prea indulgentă, mai notează HotNews.ro. Potrivit celor publicate de HotNews.ro, Mircea Geoană a reacționat la informațiile apărute ieri, susținând: „Nu am intermediat niciodată o chestiune care să fie nelegală”.