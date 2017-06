Mircea Dobre susţine că nu există întârzieri la Ministerul Turismului. "Aştept şedinţa CExN al PSD"

Mircea Dobre susține că nu există întârzieri la Ministerul Turismului. "Aștept ședința CExN al PSD"

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a declarat, ieri, că nu există întârzieri la nivelul ministerului pe care îl conduce, dar a arătat că evaluarea aparține Comitetului Executiv Național al PSD care va avea loc astăzi.El a adăugat că demisia sa în alb se află la sediul partidului.„După ce va fi finalizată evaluarea va fi anunțată de către președintele partidului și atâta tot. Chestiunile interne de partid n-o să le spun niciodată public. Cel care trebuie să comunice este președintele PSD”, a declarat Dobre la Parlament.Întrebat dacă își va da demisia din guvern dacă i se va cere, el a spus: „În momentul în care se va termina această evaluare avem de trecut prin ședința CExN și în momentul acela se vor anunța concluziile de către președintele partidului”, a arătat Dobre, care a precizat că el nu are evaluarea, pentru că nu face parte din comisia respectivă.Pe de altă parte, Mircea Dobre a precizat că are o foarte bună colaborare cu premierul Sorin Grindeanu, la fel cum are și cu colegii din PSD, și a arătat că nu știe dacă Grindeanu a discutat cu președintele PSD, Liviu Dragnea, despre o demisie din funcția de șef al executivului.În ceea ce privește tichetele de vacanță, Mircea Dobre spune că proiectul de OUG care trebuie rezolvat până la 1 iulie se află în acest moment pe avizare externă la ceilalți colegi din ministere.„Momentan nu există o întârziere la Mi-nisterul Turismului”, a precizat Dobre.Reamintim că toți miniștrii Guvernului Grindeanu au fost evaluați în privința aplicării programului de guvernământ al PSD. În acest context, există informații că cei mai mulți dintre ei ar urma să fie revocați din funcții. Surse din cadrul partidului au declarat că testul evaluării ar fi fost trecut cu brio doar de trei miniștri, Lia Olguța Vasilescu, Carmen Dan și Petre Daea.