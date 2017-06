Mircea Dobre: Nu există întârzieri la Ministerul Turismului

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a declarat că nu există întârzieri la nivelul ministerului pe care îl conduce, dar a arătat că evaluarea aparține Comitetului Executiv Național al PSD care va avea loc miercuri.El a adăgat că demisia sa în alb se află la sediul partidului."După ce va fi finalizată evaluarea va fi anunțată de către președintele partidului și atâta tot. Chestiunile interne de partid n-o să le spun niciodată public. Cel care trebuie să comunice este președintele PSD", a declarat Dobre la Parlament, citat de Agerpres.Întrebat dacă își va da demisia din guvern dacă i se va cere, el a spus: "În momentul în care se va termina această evaluare avem de trecut mâine prin ședința CEX și în momentul acela se vor anunța concluziile de către președintele partidului", a arătat Dobre, care a precizat că el nu are evaluarea, pentru că nu face parte din comisia respectivă.Mircea Dobre a precizat că are o foarte bună colaborare cu premierul Sorin Grindeanu, la fel cum are și cu colegii din PSD, și a arătat că nu știe dacă Grindeanu a discutat cu președintele PSD, Liviu Dragnea, despre o demisie din funcția de șef al executivului.Întrebat dacă are depusă demisia în alb, ministrul Turismului a confirmat. "Toți, după cum de altfel știți, a comunicat și domnul președinte, toți au această demisie. Demisia este depusă la momentul în care... La partid (n.r. — e depusă). Este o demisie, devine activă în momentul în care se înregistrează", a spus Dobre.Despre tichetele de vacanță, Mircea Dobre spune că proiectul de OUG care trebuie rezolvat până la 1 iulie se află în acest moment pe avizare externă la ceilalți colegi din ministere. "Momentan nu există o întârziere la Ministerul Turismului", a precizat Dobre.