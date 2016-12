Mircea Banias şi-a prezentat raportul de activitate pe cei patru ani în Senatul României

Mircea Banias și-a prezentat raportul de activitate pe cei patru ani în Senatul României

Președintele PC, Mircea Banias, a vorbit, ieri, într-o conferință de presă, despre activitatea desfășurată până în prezent din postura de senator în Parlamentul României, despre planurile și inițiativele pe care le are în vedere în eventualitatea câștigării unui nou mandat, dar și despre celebrul dosar „Portul”.Cu privire la dosarul „Portul”, Mircea Banias a precizat că este convins că i-a fost făcută o înscenare, precizând că are mai multe scenarii cu privire la autorii acesteia. Liderul PC a explicat faptul că nu vrea să se lanseze în acuzații, însă, din punctul său de vedere, există posibilitatea ca foștii colegi democrat-liberali să fi contribuit la acest demers împotriva sa.Despre activitatea sa ca parlamentar, Banias spune că acest mandat a reprezentat o „stagiatură”. Totuși, explică senatorul, deși activitatea din cei patru ani s-a bazat mai mult pe cunoașterea Instituției Parlamentului României, au existat și realizări concrete menite să vină în interesul general al românilor, dar și inițiative cu rezonanță directă pe plan local.„Am activat în Comisia de Apărare și Ordine Publică și Siguranță Națională de la începutul mandatului și de la începutul acestei sesiuni parlamentare sunt și membru al Comisiei pentru Administrației Publică. Activitatea mea parlamentară s-a tradus în 31 de inițiative legislative, din care cinci au devenit legi, mai ales legi cu privire la activitatea de ordine publică și siguranță națională. De asemenea, mai este o lege care a fost adoptată de Parlamentul României cu privire la reorganizarea orașului Ovidiu și înființarea satului Culmea, o lege de interes local, care, deși a fost respinsă la Camera Deputaților, prin discuțiile pe care le-am avut cu colegii din toate partidele, am reușit să o trecem la Senat. De asemenea, de-a lungul timpului, am depus mai multe amendamente la legea bugetului, în fiecare an, când am avut posibilitatea și în acest mod am reușit să atragem cofinanțare pentru unități de învățământ din municipiul Constanța și din județ și pentru lăcașurile de cult, precum bisericile Trei Ierarhi, Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Nicolae Vechi din Peninsulă. În plus, amendamentele pentru școli s-au transformat în finanțări pentru Colegiul Mircea, Liceul George Călinescu, Grădinița nr. 12, Școlile 28 și 29, precum și fonduri pentru o grădiniță cu program prelungit în comuna Poarta Albă”, a declarat Banias.„Voi susține proiectul de împărțire a acțiunilor Portului Constanța”Banias a precizat că are și o serie de nemulțumiri cu privire la activitatea sa din acest mandat, bazate în principal pe imposibilitatea de a aduce la stadiul de legi o serie de propuneri privind reducerea unor taxe și impozite.„Una din nemulțumirile pe care le-am avut în acest mandat este că nu am reușit adoptarea unor proiecte pentru care am depus eforturi să-mi conving colegii, precum reducerea cotei unice de la 16% la 12%. Am fost atunci printre puținii parlamentari care a votat această inițiativă a opoziției de atunci. Sunt convins că al doilea mandat înseamnă o confirmare. Există proiecte și legi la care am semnat în calitate de co-inițiator și care urmează a fi dezbătute, sunt la comisii, cu rapoarte făcute și urmează a fi discutate în plen. Multe dintre ele vor trece în sarcina viitorului parlament. De aceea, mi-am propus să candidez pentru un nou mandat. Printre proiectele mele, se numără reducerea TVA la alimente și la produsele de bază, sunt un susținător ferm al modificării legii educației, ne dorim ca directorii de școli să fie aleși de consiliile de administrației, nu numiți de Inspectoratul Școlar Județean. De asemenea, voi susține reducerea taxelor și impozitelor și proiectele pe care PSD Constanța și municipalitatea le-a prezentat deja - transferul acțiunilor Portului Constanța la administrațiile Constanța, Agigea, Năvodari și Mangalia în cotele precizate de colegii mei Eduard Martin și Alexandru Mazăre în proiectul de lege”, a explicat senatorul conservator.Prezenți la conferința de presă, membrii Biroului Permanent Județean al Partidului Conservator au precizat că vor face parte din staff-ul de campanie al senatorului. În această perioadă, spun ei, se pregătește strategia de campanie, bazată, în principal pe proiecte, în niciun caz pe atacuri și lovituri la adresa contracandidaților.Revenind la dosarul „Portul”, Banias a ținut să precizeze: „Eu am susținut de la început că este o înscenare. După un an și jumătate nu știu de ce sunt acuzat. Dacă acțiunea caritabilă, care este principalul motiv invocat în acest dosar, este de factură penală, îmi asum acest lucru și sunt gata să suport rigorile legii”, a declarat candidatul USL pe Colegiul 4 Senat.Banias a precizat că a depus plângere penală împotriva celor doi procurori ai Direcției Naționale Anticorupție, care l-au cercetat în „cealaltă tinichea”, dosarul „Reșița” și, unde, în cele din urmă, a fost scos de sub urmărire penală.„După ce am fost terfelit peste tot, nimeni nu a mai ieșit să spună că am fost scos de sub urmărire penală”, a mai spus Banias.