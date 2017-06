Mircea Banias nu se teme de excludere. "ALDE ar scade sub 5% reprezentare parlamentară"

Contrar așteptărilor, deputatul Mircea Banias nu a contestat decizia lui Călin Popescu Tăriceanu în urma căreia, săptămâna trecută, a fost schimbat din funcția de președinte al Organizației Județene ALDE Constanța, ci așteaptă decizia instanței de judecată privind soluționarea contestației privind organizarea Congresului ce a avut loc la data de 21 aprilie 2017.Mircea Banias spune că, din punctul său de vedere, o decizie favorabilă a judecătorilor ar putea schimba toate deciziile luate, în ultima vreme, de Călin Popescu Tăriceanu, inclusiv demiterea sa de la conducerea organizației din Constanța. În plus, o soluție favorabilă contestatarilor ar duce, inevitabil, la anularea Congresului din data de 21 aprilie 2017.„Nu am contestat nimic pentru că nu am avut ce, deoarece nu este foarte clară decizia. Am primit un simplu e-mail în care eram anunțat că nu mai sunt președinte la Constanța. În momentul de față, avem termen pe data de 18 mai la instanță, dată la care magistrații ar trebui să dea o soluție vizavi de contestația noastră. Dacă vom avea câștig de cauză, atunci Congresul organizat pe 21 aprilie va fi anulat și se va organiza altul, moment în care intenționez să candidez pentru funcția de vicepreședinte la nivel național. În caz contrar, dacă vom pierde în instanță, voi respecta decizia. Am încredere în justiție că se va face dreptate și toți vom trebui să respectăm decizia”, a spus Mircea Banias.Întrebat de ce nu a mai candidat pentru funcția de vicepreședinte la Congresul din 21 aprilie, așa cum anunțase inițial, parlamentarul constănțean a explicat că nu avea rost din moment ce a contestat încă dinainte de organizare acest Congres.„În ALDE continuă să existe două tabere, această situație fiind în mai multe județe din țară. Și la Constanța întreaga Organizație Municipală îmi susține punctul de vedere, de aceea ei nici nu au fost delegați la Congresul care a avut loc. Eu intenționam să candidez în continuare pentru funcția de vicepreședinte pe care o aveam la nivel național însă cum am avut o opinie contrară modului în care s-a organizat acesta mi s-a părut firesc să nu fiu prezent la acea acțiune și astfel nici să mai candidez pentru vreo funcție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Banias.În altă ordine de idei, săptămâna trecută, Tăriceanu a anunțat că membrii ALDE care au semnat contestațiile în instanță asupra deciziilor partidului au termen de o săptămână ca să-și retragă semnăturile pentru a putea rămâne în partid.Vizavi de această situație, Banias a spus că nu crede că se va ajunge la excluderi din partid ale parlamentarilor deoarece situația ar deveni alarmantă pentru partid.„În momentul de față, ALDE are în Parlament 20 de deputați și nouă senatori. În total, suntem cinci parlamentari care am semnat că suntem de acord cu contestația ajunsă în instanță. Dacă noi cinci suntem excluși din partid sau plecăm din ALDE atunci este o problemă, pentru că astfel ALDE scade sub 5% reprezentare parlamentară. Eu, personal, nu-mi doresc să plec din ALDE. Am muncit foarte mult ca formațiunea să ajungă în Parlament, însă nici să accept orice nu mi se pare normal. De altfel, noi nu am făcut decât să ne spu-nem punctul de vedere, iar dacă se vor lua asemenea măsuri înseamnă că în ALDE este sancționat delictul de opinie, ceea ce mi se pare foarte grav. Este grav ca noi să vorbim de abuzurile săvârșite de alții, iar la noi în partid să se practice aceste metode, să fim sancționați pentru că spunem ceea ce gândim”, a explicat Mircea Banias.Cât despre alegerile care ar urma să aibă loc la nivelul județului Constanța, deputatul constănțean spune că nu știe când vor avea loc acestea.„Nu știu calendarul alegerilor. Nu-mi spune nimeni nimic. Nu am mai avut dialog cu cei de la centru dinainte de Congres, din momentul în care am contestat în instanță”, a mai spus parlamentarul constănțean.Săptămâna trecută, deputatul Mircea Banias a fost schimbat de președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, din funcția de președinte al filialei de la malul mării. În locul său a fost numit provizoriu, până la organizarea alegerilor județene, vicepreședintele ALDE de la nivel național, Andrei Gerea.„Până săptămâna viitoare cei care au semnat contestațiile în instanță au posibilitatea să le retragă. Dacă își retrag semnăturile, atunci putem să ne vedem în continuare de drum împreună, dacă nu fiecare își alege drumul pe care crede că trebuie să meargă”, a amenințat atunci președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.