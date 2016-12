Mircea Banias nu face campanie pentru „poveşti cu insule plutitoare“

Candidatul PD-L pe colegiul 4 la Senat,

Mircea Banias nu face campanie pentru „povești cu insule plutitoare“

După momentele destul de tensionate prin care a trecut Organizația Județeană a PD-L Constanța în această vară, după ce pedeliștii au pierdut un președinte interimar prin demisia lui Ion Popescu din funcție și după o nouă reorganizare a Biroului Permanent Județean, iată că democrat-liberalii constănțeni intră în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare din această toamnă. Candidatul pe colegiul 4 la Senat este actualul lider interimar al Organizației Județene a PD-L, Mircea Banias, același care a preluat și funcția de consilier local în urma demisiei, și din acest for administrativ, a lui Ion Popescu. - De ce o candidatură pentru un fotoliu în Parlament? Ați făcut un pas mare, atât prin faptul că ați preluat conducerea organizației, cât și prin decizia de a vă înscrie în această cursă a alegerilor generale… - Da, așa este, e un pas important. Nu a fost însă ceva anticipat, decizia a venit în timpul evenimentelor… Dar nici nu pot să spun că a fost o decizie de impuls. Categoric, nu! Cât privește funcția de conducere, consider că este important faptul că mi-am dorit-o. Mi-am exprimat dorința asta, iar membrii Biroului Permanent Județean m-au validat, decizia locală fiind dublată, chiar a doua zi, și de validarea de la centru. Cât privește candidatura mea pentru un mandat de parlamentar, eu mi-am dorit, ca să fiu sincer, un loc în Camera Deputaților, însă în urma retragerii domnului Popescu m-am reorientat către colegiul 4, la Senat. Sunt sigur că, în calitate de senator, voi putea face mult mai multe pentru constănțeni decât din funcția de ales local, dacă ne gândim la faptul că actuala administrație locală este majoritar social-democrată. - Ce va face, la modul concret, PD-L Constanța pentru oamenii de aici în condițiile în care chiar și în programul de guvernare al democrat-liberalilor se regăsește autonomizarea administrațiilor locale, iar aici, se știe, Primăria și Consiliul Județean sunt ale PSD-ului? - Interesul general va trebuie să primeze în fața interesului personal. Și când spun asta mă gândesc atât la locuitorii din municipiu, cât și la cei din județ. Spre exemplu, în momentul de față nu sunt de acord cu faptul că Guvernul nu alocă bani pentru reabilitarea podului de la IPMC. Acest lucru n-ar reprezenta un beneficiu pentru administrația locală în sine, ci pentru cele câteva zeci de mii constănțeni care parcurg zilnic acest traseu. Ce am să fac eu, în calitate de senator PD-L pentru constănțeni?! Am să fac, fără doar și poate, un lobby puternic la Guvern pentru a pune în aplicare proiectele concrete atât de necesare Constanței și constănțenilor, dar nu mă refer aici la povești cu insule plutitoare și pasarele de nu știu ce fel, ci la acele inițiative demne de luat în calcul și pentru care guvernul ar aloca fonduri. Atât eu, cât și colegii mei vor face, pentru colegiile pe care le vor reprezenta, un lobby constant la centru. - Cu ce probleme se confruntă constănțenii din colegiul pe care candidați? (n.r. - Colegiu 4 la Senat cuprinde cartierele Palazu, Cireșica, Tic Tac, Brotăcei, Anadolchioi, Stadion, Tăbăcărie, Faleză Nord, Tomis 2, Badea Cârțan, Casa de Cultură, Tomis 1, Centru 2, Centru 1, Peninsulă) - Principalele probleme ale constănțenilor de pe colegiul meu sunt binecunoscute. În primul rând, lipsa acută a spațiilor verzi și, apoi, toate implicațiile care decurg din această dezvoltare haotică a orașului, adică tot soiul de clădiri ridicate peste noapte pe spațiile verzi. Un parlamentar poate, prin activitatea pe care o desfășoară și prin lobby-ul făcut la centru, să inițieze propuneri legislative prin care să se interzică construcția clădirilor pe spațiile cu verdeață. Limitarea emisiilor de noxe, de gaze reprezintă, de asemenea, un aspect pentru care un senator sau un deputat ar putea interveni astfel încât acest lucru să nu mai constituie o problemă pentru locuitorii acestor zone ale Constanței. - Cum îl priviți pe contra-candidatul d-voastră liberal? - Domnul Constantin Matei (n.r. - candidatul PNL pe colegiul 4 la Senat) este persoană onorabilă și sunt absolut convins că va fi o confruntare civilizată, bazată pe idei și pe proiecte, și nu pe atacuri la persoană. - Ce tip de campanie veți aborda? - Personal, sunt convins că stadiul acesta de campanie viscerală trebuie depășit. Aceste atacuri la adresa candidaților trebuie să înceteze. În același timp însă, mă aștept ca, în timpul campaniei și la adresa mea să existe mai multe atacuri la persoană. Dar n-am să cad în capcana atacurilor la adresa contracandidaților mei. - Cum afectează scandalul din ultimele luni din interiorul PD-L Constanța imaginea partidului înainte de alegeri? - E drept, asta ar putea fi un handicap, dar am încredere în constănțeni, că vor da dovadă de inteligență. La fel, am încredere și în faptul că ei și-au dat seama că ce s-a întâmplat nu a fost ceva spontan, ci o punere în scenă.