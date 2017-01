Mircea Banias a schimbat macazul. A lăsat PDL şi a trecut la PC

Mircea Banias a schimbat macazul. A lăsat PDL și a trecut la PC

Cu doar câteva luni înainte de alegeri, senatorul constănțean Mircea Banias a demisionat, ieri, din PDL și a trecut la PC. Potrivit unor surse din cadrul Senatului, Banias și-a anunțat, ieri, colegii din grupul senatorial al PDL de intenția sa. Cu toate eforturile lui Vasile Blaga de a-l face să se răzgândească, Banias nu a dat înapoi. După cum deja se știe, Mircea Banias este cercetat de DNA în dosarul privind corupția din Vama Constanța Sud - Agigea, pentru aderare la un grup infracțional organizat, trafic de influență și instigare la delapidare.În cadrul întâlnirii de ieri, Banias le-ar fi reproșat celor de la PDL că l-au pus la zid fără să aibă nicio vină, lucru pe care acum trebuie să-l dovedească în fața procurorilor DNA. La scurt timp după ce s-a auzit de demisia din PDL a senatorului constănțean, au apărut și celelalte informații tranșate cu ceva timp în urmă. Așa se face că, de fapt, Mircea Banias era în tratative cu cei de la Partidul Conservator de ceva timp. În cadrul întâlnirilor pe care le-a avut cu cei din conducerea PC, Banias ar fi pus condiția că trece la acest partid numai dacă va fi numit președinte al organizației județene de la Constanța și dacă va avea drum drept spre un nou mandat de senator. De altfel, postul de președinte al PC Constanța rămăsese liber cu doar o lună în urmă, după ce Ion Mincă a fost dat afară din PC, deoarece soția sa, Liliana Mincă, s-a înscris în UNPR. Președintele executiv al PC Constanța, Dan Nicolae Rahău, a declarat, ieri, că a fost informat de la Centru că senatorul Mircea Banias va prelua ca președinte interimar organizația județeană a Partidului Conservator de la Constanța. „Am fost anunțat că senatorul Mircea Banias va veni în această echipă. Probabil, zilele următoare ne vom întâlni și vom discuta exact”, a declarat Rahău. În altă ordine de idei, președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, spune că nu a primit nicio informare privind o eventuală demisie din PDL a senatorului constănțean Mircea Banias. „La organizația județeană nu s-a înregistrat nicio demisie în acest sens. Mă gândesc că, poate, și-a depus demisia la Biroul Permanent Național. De ceva vreme a tot dat semnale că nu mai este interesat de organizația constănțeană a PDL, însă am pus totul pe seama problemelor personale pe care le are cu legea. Eu am sperat să le rezolve și să se întoarcă cu fața la echipa carel-a ajutat să ajungă parlamentar”, a declarat Gigi Chiru. Mircea Banias nu a putut fi contactat pentru a i se lua un punct de vedere cu privire la decizia sa, deoarece avea telefoanele închise.