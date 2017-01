Pentru că stațiunea nu trebuie să fie o aglomerație urbană

Ministrul Udrea îi interzice lui Mazăre să mai construiască în Mamaia

Primarul Constanței, social democratul Radu Mazăre, a declarat, vineri, că municipalitatea are „o problemă” în ceea ce privește eliberarea de autorizații de construcție în stațiunea Mamaia și asta ca urmare a unui control al Inspectoratului de Stat în Construcții, care a constatat că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al stațiunii nu mai este valabil. „Din păcate, în stațiunea Mamaia avem o problemă. Inspectoratul de Stat în Construcții (IGSIC) a venit și a făcut un control asupra Planului Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul Local acum un an de zile și susține că acesta nu este în vigoare și că nu mai putem emite autorizații de construcție în Mamaia, inclusiv pentru parcări. Acesta este motivul pentru care, deocamdată, suntem nevoiți să sistăm anumite lucrări, în special cele de parcări”. Primarul nu a ezitat, nici de această dată, să sugereze că administrația publică locală este, de fapt, o victimă a actualei guvernări, fiind vorba, în situația de față, despre Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, condus de Elena Udrea: „Eu cred că sunt bețe în roate puse stațiunii Mamaia, nu știu din ce cauză. Restul comentariilor n-are niciun sens să le fac pentru că le simte fiecare pe pielea lui, despre plaje și felul în care înțelege Ministerul Turismului să ne ajute”. Mazăre a explicat totodată că motivul pentru care Inspectoratul de Stat în Construcții a pus în vedere municipalității că PUZ-ul stațiunii Mamaia nu este valabil și, deci, aceasta are interzis la eliberarea autorizațiilor de con-strucție este acela că PUZ-ul nu are avizul Ministerului Turismului. „Fiindcă noi avem o gândire despre stațiunea Mamaia și am avut-o timp de zece ani de zile și rezultatele le-ați văzut, iar madam Nuți are altă gândire”, a mai comentat, vineri, edilul-șef al Constanței. „S-a construit destul în Mamaia” Pe de altă parte, prezentă, vineri, la Constanța, Elena Udrea a declarat: „Cred că domnul Mazăre a primit mai mult sprijin de la acest minister decât a primit vreodată de când este primar, n-a primit atâta ajutor nici de la partidul dânsului”. Democrat liberala a amintit aici susținerea, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a unei inițiative legislative prin care Lacul Siutghiol a trecut în administrarea Primăriei Constanța, dar și proiectul prin care, în stațiunea Mamaia, va fi construit un ponton. În ceea ce privește PUZ-ul stațiunii Mamaia, ministrul Udrea a specificat că a avut discuții cu Mazăre încă de anul trecut pe această temă, dar că primarul și ministerul au viziuni diferite asupra dezvoltării stațiunii. „Noi credem că stațiunea Mamaia trebuie încă să ofere turiștilor posibilitatea de relaxare, nu trebuie să fie o aglomerație urbană”. De asemenea, ea a ținut să precizeze și că în Mamaia „s-a construit destul” și că, pe viitor, autoritățile trebuie să fie foarte atente la regimul de înălțime și gradul de ocupare al terenului, aceste aspecte fiind, de altfel, și cele care au determinat, susține Udrea, ca MDRT să nu dea avizul pentru PUZ-ul aprobat de Consiliul Local Municipal Constanța. „În Mamaia, în loc de parcări, s-au construit blocuri. Dacă transformăm Mamaia în oraș…”, a adăugat Udrea, remarcând că, dacă în stațiune se va mai construi în același ritm de până acum, turiștii nu vor mai putea nici măcar să se scalde în mare. De reținut este și că, potrivit spuselor ministrului Turismului, în Mamaia urma să se mai con-struiască foarte mult, atât pe plajă, cât și pe spațiul verde, iar aici ea a specificat că era vorba inclusiv de o clădire cu 17 etaje. Cât despre pârghiile pe care le are Consiliul Local Municipal Constanța pentru ca PUZ-ul stațiunii să primească avizul de la Ministerul Turismului, Elena Udrea a menționat că există posibilitatea ca actualului Plan Urbanistic Zonal să i se aducă o serie de modificări, astfel încât viziunile municipalității și ministerului să coincidă.