Ministrul Tobă, acuzat de plagiat. Primele declaraţii

Ministrul Tobă, acuzat de plagiat. Primele declarații

Ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, a afirmat vineri, la Parlament, că respinge "cu tărie" acuzațiile de plagiat la teza sa de doctorat, subliniind că a respectat legea și toate normele existente, precum și recomandările îndrumătorului de doctorat."Vreau să știți că eu am respectat legea și toate normele existente în care am elaborat teza de doctorat, am respectat toate recomandările îndrumătorului de doctorat. Eu am solicitat Comisiei de etică să facă această evaluare, comisia a fost desființată, aștept crearea acestui nou mecanism și, în momentul în care acesta va fi operațional, voi solicita imediat o nouă analiză. Aștept o nouă evaluare, au fost spuse multe neadevăruri și chiar multe calomnii", a afirmat Tobă, răspunzând unei întrebări pe această temă.