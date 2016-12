Ministrul Teodor Meleşcanu a demisionat

1

PA !

Multi am crezut in verticalitatea lui, dar naivitatea sa a fost mai mare. Cum a crezut ca va primi acest post, cind PSD are atitia clienti .Dadea Ponta un asemenea ciolan pentru cele citeva voturi ? S-a folosit de numele lui ca sa dea o greutate circului ,sa fie cel care sa scoata castanele din foc, protejindu-l pe omul lui, prietenul Corlateanu.Tonta stia ca se va repeta povestea din diaspora, si-i trebuia un tap.Asa si Tericeanu urma sa o ia in brate. Si uite cum intra un om (deatfel capabil ) in cartea de istorie, pe post de papagal !