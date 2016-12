Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, spune că demisia sa nu este o problemă politică

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, spune că demisia sa nu este o problemă politică

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, care a anunțat, astăzi, că a demisionat din funcție, spune că acest demers nu este o problemă politică, ci una a lui, personală, subliniind că, în opinia lui, nu se ia în calcul ieșirea UDMR de la guvernare.Cseke a explicat că motivul demisiei sale este faptul că nu a fost consultat în privința rectificării bugetare, pe care îl consideră „extrem de grav”.„Rectificarea s-a făcut fără opinia și punctul de vedere al Ministerului Sănătății. Am făcut mai multe adrese către Ministerul Finanțelor, am solicitat săptămâna trecută și o întâlnire, pentru a discuta despre rectificare, însă nu s-a întâmplat. Nu am primit răspuns la cererea de rectificare, nici măcar nu am fost consultat. Problema este de atitudine față de sistemul sanitar, o atitudine păguboasă potrivit căreia Sănătatea nu produce nimic, ci doar consumă. Această atitudine am văzut-o la Ministerul Finanțelor”, a spus Cseke.Potrivit lui Cseke, bugetul Ministerului Sănătății nu a fost rectificat, practic, cu nimic, iar cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, într-o oarecare măsură, cu o anumită sumă. „341 de milioane de lei sunt bani alocați prin Ministerul Sănătății, dar transferați direct la Casă pentru plata arieratelor, și 1,7 miliarde de lei credite de angajament pentru continuarea eliberării medicamentelor compensate și gratuite și a medicamentelor din programele naționale de sănătate”, a precizat Cseke.Demnitarul a mai spus că demisia sa este înregistrată la cabinetul premierului și că Emil Boc, dar și colegii din UDMR, l-au rugat să rămână. El a adăugat că speră ca UDMR să desemneze un nou ministru și că reforma sistemului trebuie să continue.