Ministrul Muncii: Tergiversarea adoptării Legii asistenţei sociale, o acţiune împotriva cetăţenilor României

Ministrul Muncii: Tergiversarea adoptării Legii asistenței sociale, o acțiune împotriva cetățenilor României

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, consideră că tergiversarea adoptării Legii asistenței sociale nu este o acțiune îndreptată împotriva Guvernului, ci împotriva cetățenilor României, în contextul în care aprobarea documentului trebuie să aibă loc până la data de 30 septembrie, conform acordurilor pe care România le-a încheiat cu instituțiile financiare internaționale, informează Agerpres."Mesajul meu este acela că trebuie să ne îndeplinim obiectivele și trebuie să ne respectăm cuvântul dat în fața instituțiilor internaționale. Nu este o acțiune împotriva Guvernului, ci consider tergiversarea adoptării Legii asistenței sociale ca pe o acțiune împotriva cetățenilor României, pentru că știm că, având acest acord cu FMI și cu celelalte instituții (Comisia Europeană și Banca Mondială - n.r.), avem acces la bani mai ieftini, cu dobânzi mai mici și este extrem de important ca acest lucru să fie menținut pentru viitor pentru că fiecare dintre noi ne dorim ca banii să fie împrumutați cu dobânzi mai mici. Altfel, este posibil să apară probleme. Și este un angajament. Eu sper în responsabilitatea tuturor parlamentarilor", a declarat Sulfina Barbu, după o întâlnire cu membrii Biroului Permanent din Senat. În opinia ministrului Barbu, proiectul de lege - cadru a asistenței sociale îndeplinește acum toate condițiile, după dezbaterile din comisia de specialitate. "Există un raport cu amendamente admise, cu amendamente respinse și cu amendamente retrase. Dezbaterile generale au fost și în cursul săptămânii trecute, au fost și dezbateri pe articole (în plen - n.r.), am avut o consultare cu toți colegii din minister și am spus că inclusiv amendamentele respinse pot să fie admise, tocmai pentru că a fost o dezbatere foarte serioasă. Important este să nu tergiversăm lucrurile și cred că, după întâlnirea de astăzi (luni - n.r.) și cu reprezentanții Opoziției nu vor fi tergiversate și sunt îndeplinite din punct de vedere tehnic toate condițiile ca legea să meargă la Camera Deputaților unde fiecare partid parlamentar are reprezentanți în comisia de specialitate, în comisia de muncă și acolo va urma o altă rundă de dezbateri în care vedem ce îmbunătățiri mai putem aduce", a adăugat ministrul Muncii. Legea asistenței sociale este în dezbatere, în procedură de urgență, la Senat, acest for fiind prima Cameră sesizată. Proiectul de lege privind asistența socială s-a aflat luni pe ordinea de zi a plenului Senatului, însă ședința a fost suspendată după ce președintele acestei Camere, Mircea Geoană, a constatat lipsa cvorumului. Astăzi, a avut loc cea de-a doua dezbatere din seria informărilor ministeriale dedicate priorităților României în cadrul agendei europene, în corelare cu reuniunile ministeriale tematice din cadrul Uniunii Europene, eveniment la care a participat ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Sulfina Barbu. Tematica dezbaterii privește respectarea drepturilor, asistența și protecția socială a muncitorilor români la nivelul României și Uniunii Europene. Reuniunea a avut loc în perspectiva Consiliului ministerial UE pe probleme de ocupare a forței de muncă, politici sociale, sănătate și alte probleme ale consumatorului (EPSCO), ce va avea loc la data de 3 octombrie 2011.