Ministrul Muncii, precizări importante privind dublarea salariilor la bugetari: Creşterile vor fi de 50% în următorii 4 ani

Ministrul Muncii, precizări importante privind dublarea salariilor la bugetari: Creșterile vor fi de 50% în următorii 4 ani

Ştire online publicată Marţi, 07 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, vine cu precizări după controversa iscată de propriile ei declarații de săptămâna trecută, legate de dublarea salariilor mici din sănătate și ordine publică.„Ca să fiu foarte clară, deși aveam senzația că s-a înțeles și că e logic: creșterile salariale ale bugetarilor, cu 56 la sută în medie, sunt exact cum scrie în programul de guvernare, pe următorii 4 ani.Nu vom avea situații în care salariile sub 4.000 lei, care se dublează, pe medie, să depășească salariile care sunt acum în plată la 7.000. Sunt praguri clar delimitate de la o clasă la alta. De altfel, observ că rugămintea ca anexă cu salariile din Armată și Ordine publică să nu fie dată presei până nu devine finală ca urmare a negocierilor, a rămas doar deziderat și a "scăpat" în presă. De acolo, oricine poate vedea cum se calculează salariile până în 2021.Cu precizarea că anexa nu e finală, până nu avem acordul final cu sindicatele și nu se aprobă în parlament.P.S. Cine are neclarități poate citi programul de guvernare”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.Precizările ei vin după ce atât parlamentari din coaliția de guvernare, cât și reprezentanți ai sindicatelor au reacționat la declarațiile făcute de ministru săptămâna trecută.Olguța Vasilescu a declarat la un post de televiziune că, de luni, încep discuțiile cu sindicatele din ordinea publică și sănătate despre legea salarizării unitare, urmând ca veniturile până la pragul de 4.000 lei să se dubleze.„Până la pragul de 4.000 lei salariile se dublează, după 4.000 lei este o creștere cu 45% a salariilor, iar după pragul de 7.000 lei sunt creșteri, dar nu foarte mari”, a adăugat ministrul.Declarațiile ei nu au rămas fără ecou.Dublarea salariilor bugetarilor ar putea fi o greșeală de comunicare, a spus președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, social-democratul Adrian Solomon.Creșterea va fi de 46% în medie, chestiunea cu dublarea nu știu de unde a ieșit, probabil e o greșeală de comunicare. Eu v-am zis ce am citit”, a spus parlamentarul, potrivit Digi24.Întrebat dacă o astfel de măsură ar fi viabilă, Adrian Solomon a răspuns: „Nu știu, depinde, dacă vorbim de cei care au 1.000 de lei net probabil e realist, dar pentru cei care au peste 2.000, 3.000 de lei va fi imposibil să o facem”.Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, cu privire la anunțul ministrului Muncii, că „bănuiește” că acestea nu vor fi făcute dintr-o dată, pentru că bugetul nu le-ar putea susține, însă nu a discutat cu ministrul acest lucru.„Bănuiesc că dânsa a discutat cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea posibilitățile. Știu că, inițial, când noi am discutat încă din legislatura trecută despre un proiect de lege de salarizare unică, am convenit că acest lucru se va face etapizat, în așa fel încât evident efortul să poată să fie susținut de buget”, a adăugat Tăriceanu.Sindicaliștii s-au declarat nemulțumiți motivând că, în actuala formă, legea salarizării unitare nu e de natură să desființeze diferențele salariale foarte mari din sistem.„Dacă cel cu 4.000 de lei s-ar dubla, în momentul respectiv, cei de deasupra a 4.000 de lei, care sunt 65%, ar avea salariile mai mici decât salariile celor de 4.000 de lei,” spune Bogdan Hossu, lider Cartel Alfa.